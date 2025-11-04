Ricardo Monreal estima más de dos mil reservas y reasignaciones por 17 mil millones

El presidente de la Junta de Coordinación Política y coordinador del grupo parlamentario de Morena, diputado Ricardo Monreal Ávila, anunció que en la discusión en lo particular del dictamen con Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación (PPEF) se presentarán cerca de dos mil reservas.

En entrevista, hizo notar que los diversos grupos parlamentarios acordaron fijar sus posicionamientos por 10 minutos y luego tres rondas de 12 oradores a favor y en contra en la sesión de este miércoles.

“Decidimos, mediante un acuerdo de los grupos parlamentarios, de los coordinadores, que hoy solo se votaría en lo general y que mañana a las 9 de la mañana iniciamos la sesión en lo particular, donde habrá más de dos mil reservas”.

Ricardo Monreal explicó que entre las reservas se estima reasignar 17 mil 789 millones de pesos en varios rubros: educación, ciencia y tecnología, agricultura, cultura y medio ambiente, específicamente, para las Áreas Naturales Protegidas. “Nunca será suficiente, pero eso es lo que se va a reasignar, si es que se vota en la Asamblea mañana”.

“Realmente en algunos de los rubros coinciden todos. Por ejemplo, educación, todos coincidían. Por ejemplo, lo de la Universidad de Guadalajara, todos coincidían en que se le retornaran casi 5 mil millones a esta institución, sin la cual ya no podrían funcionar”, precisó el legislador.

Mencionó que, como lo había adelantado, se disminuirán recursos para el Poder Judicial, el Instituto Nacional Electoral, entre otros y se reasignarán. “Esto si se vota mañana a cultura, cerca de 2 mil millones, también a agricultura, a Áreas Naturales Protegidas una parte, a educación. Yo creo que educación es el sector que más gana en esta reasignación”.

Recordó que el rubro de seguridad queda cubierto, porque “recuerden que lo que habíamos dicho de la Guardia Nacional es que se traslada a Defensa Nacional y se lleva parte del presupuesto, no todo, porque todavía Defensa tiene un porcentaje que no está completo para Guardia Nacional”.

Informó que las indemnizaciones en el Poder Judicial están garantizadas. “No descobija, creo que las reasignaciones se han hecho y estudiado bien”.

