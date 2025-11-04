SaberesMX brindará cursos certificados por universidades mexicanas

El proyecto busca preparar a las y los estudiantes ante el avance tecnológico y la obsolescencia de conocimientos.

Al advertir que el avance de la tecnología comienza a rebasar la preparación con la que los estudiantes salen incluso de las universidades, el Gobierno Federal presentó la plataforma SaberesMx, en la cual se ofrecerán cursos e insumos certificados por universidades.

“SaberesMX reunirá los mejores contenidos de las universidades del país certificados por las concursos cortos, microcredenciales acumulables y trayectorias formativas que servirán tanto para el empleo como para el bienestar integral. Esta plataforma marca el inicio de una transformación profunda hacia una educación superior más flexible, personalizada y orientada al aprendizaje a lo largo de la vida”, señaló la Federación.

🔴 #EnVivo | La presidenta @Claudiashein y el maestro @mario_delgado encabezan la Reunión Nacional de Universidades e Instituciones Públicas de Educación Superior. https://t.co/B9hFrXLM41 — SEP México (@SEP_mx) November 4, 2025

Al encabezar el Primera Reunión Nacional de Universidades e Instituciones Públicas de Educación Superior, el secretario de Educación, Mario Delgado, dijo que las universidades no solo pueden ser centro de transferencia de conocimientos técnicos.

Remarcó que hoy las universidades enfrentan cuatro retos: responder a humanismo para que se aprenda para el buen vivir; integrar la tecnología, sobre todo la inteligencia artificial para acortar brechas a quien más lo necesita; reforzar papel al bien público y transformación; repensarse y transformarse desde dentro.

“Por eso la universidad en estos tiempos debe romper primero con la idea de que la educación termina al obtener un título. La educación permanente debe ser un derecho que las personas puedan volver cuando necesiten aprender algo nuevo o cambiar de oficio o recapacitarse o reinventarse y que ofrezca posibilidades a la universidad de hacerlo, de recibirlos y hacer esta reinvención”, dijo.

Recordó que una de las metas del sexenio es crecer a 55 por ciento la cobertura educativa.

El rector de la UNAM, Leonardo Lomelí, reconoció que la obsolescencia de los conocimientos es uno de los retos que aún se enfrenta en las universidades.

El rector Leonardo Lomelí anunció que la UNAM sumará conocimiento y experiencia académica en la construcción de SaberesMX, la nueva plataforma pública de educación en línea impulsada por el Gobierno de México y presentada hoy en un evento que contó con la presencia de la… pic.twitter.com/gemBSuAXvR — UNAM (@UNAM_MX) November 4, 2025

