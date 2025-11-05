Claudia lanza Plan Michoacán con alertas para ediles, oficina presidencial...

La Presidenta Claudia Sheinbaum presentó el Plan Michoacán, con el que su Gobierno movilizará al Estado para garantizar la paz en la entidad, sin recurrir a la imposición de la fuerza, sino a través de la atención a las causas y políticas de paz, en medio de la escalada de violencia y manifestaciones tras el asesinato del alcalde de Uruapan, Carlos Manzo.

La mandataria federal explicó que el plan es una estrategia integral para demostrar que la paz no se alcanza con guerras, sino con justicia, trabajo cotidiano, y que se nutrirá de la opinión que emitan los pueblos originarios y las familias que serán escuchadas.

El Dato: La mandataria señaló que el Gobierno comparte el dolor e indignación por el asesinato de Carlos Manzo, por lo que se actuará con responsabilidad, justicia y respeto a la gente.

Para ello, por la tarde se reunió con todas y todos los titulares del Gabinete Legal y Ampliado, a quienes, dijo, encomendaría tareas a fin de coordinar la consulta con los sectores y que sea a partir de este acercamiento que se planteen las propuestas concretas del plan.

“Parte de una convicción profunda de que la seguridad no se sostiene con guerras, sino con justicia, con desarrollo y con respeto a la vida. La paz no se impone con la fuerza, se construye con las personas, con las comunidades y con el trabajo cotidiano de quienes aman su tierra”, enfatizó.

El próximo fin de semana, el Gobierno federal presentará acciones concretas en seguridad, justicia, ambiente y educación, entre otros rubros. De inicio, el plan se compone de tres ejes: Seguridad y Justicia; Desarrollo Económico; y Educación y Cultura por la Paz.

El primer punto consistirá en el fortalecimiento de las fuerzas federales a través de unidades conjuntas: Guardia Nacional (GN), Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Seguridad y Fiscalía estatal, enfocadas en homicidios y extorsión.

Se propondrá al Congreso y al fiscal de Michoacán la creación de una Fiscalía Especializada de Investigación e Inteligencia en Delitos de Alto Impacto. También habrá una Oficina de la Presidencia de la República en distintos municipios y se llevarán a cabo mesas de seguridad quincenales con el Gabinete de Seguridad; además, se impulsará un sistema de alerta para presidentes municipales y el fortalecimiento de la denuncia anónima de extorsión.

El rubro de desarrollo económico se enfocará en garantizar seguridad social y salarios dignos a jornaleros agrícolas y trabajadores de la agricultura de exportación; también inversión en infraestructura rural y el impulso a un convenio con el sector productivo para más Polos de Desarrollo Económico para el Bienestar.

El tercero se centrará en escuelas de cultura de paz, programas de reinserción y atención a víctimas; la campaña estatal “Recuperemos Michoacán”; se realizarán Mesas de Diálogo por la Paz; el programa Escuelas de Paz; otorgamiento de becas para ayuda en transporte a jóvenes universitarios. Impulso al Deporte Comunitario y Centros de Alto Rendimiento locales, de Centros Comunitarios de Deporte y Bienestar; Centro Regional de Alto Rendimiento en distintos municipios de Michoacán; Centros Regionales de Cultura y Memoria; la implementación de un programa de Arte y Territorio, entre otras acciones.

Al dar lectura a su planteamiento, la jefa del Ejecutivo federal dijo que el crimen ha causado dolor e indignación, porque aseguró que Manzo representaba a la población que cree que la política es para “transformar”.

“Su cobarde homicidio duele, no sólo a su familia y a su comunidad, sino a todo Michoacán y al país. Carlos Manzo representaba a esos hombres y mujeres que sirven a su pueblo con entrega, que creen que la política es para transformar, no para destruir”, dijo.

En una evaluación de la estrategia, el especialista en seguridad Francisco Rivas consideró que el Gobierno ha emprendido una ruta positiva al decidir combatir los delitos; sin embargo, no se mostró de acuerdo con que se tracen estrategias específicas por estados o regiones, según el momento o pico de violencia que llegan a enfrentar, pues observa que, una vez superada la situación, el territorio vuelve a como estaba.

“Algo que ocurre es: vamos por Baja California y entonces, todo sobre Baja California; vamos por Ciudad Juárez, todo sobre Ciudad Juárez, baja la violencia y entonces Baja California regresa a ser quien era, Ciudad Juárez regresa a ser quien era y las cosas se vuelven extremadamente desastrosas. Por eso, uno de los pocos casos de éxito que tenemos en el país es el caso de la zona metropolitana, las de la Laguna de Torreón”, dijo en entrevista para el noticiero Al Mediodía con Solórzano, que se transmite a través del canal de YouTube de La Razón.

Aunque el experto consideró que los proyectos federales le parecen buenos, enfatizó que algo necesario para la estrategia es realizar una “limpieza institucional”, para que el personal involucrado sea de confianza y no se involucre con los criminales a combatir.

“Si no hay un combate y una limpia institucional, no vamos a ver ningún tipo de resultado, porque tú quieres hacer un operativo con quien puedas confiar, no a quien le va a dar el pitazo a los delincuentes o quien tal vez, aprovechando el desorden, en ese momento incluso te ejecutan ellos, que es lo que ha sucedido”, declaró.

Ruta de seguridad

Seguridad y Justicia

Fortalecimiento de las fuerzas federales, enfocadas en homicidios y extorsión.

Propuesta para crear una Fiscalía Especializada de Investigación e Inteligencia en Delitos de Alto Impacto.

Habrá una Oficina de la Presidencia de la República en distintos municipios.

Mesas de Seguridad quincenales.

Un sistema de alerta para presidentes municipales.

Fortalecimiento de la denuncia anónima de extorsión.

Desarrollo Económico con Justicia

Garantizar seguridad social y salarios dignos a jornaleros agrícolas y trabajadores de la agricultura de exportación.

Inversión en infraestructura rural y el impulso a un convenio con el sector productivo para más Polos de Desarrollo Económico para el Bienestar (Podecobi).

Educación y Cultura para la Paz