Expondrá faltas en los pedidos de extradición

EN EL CONTEXTO en el que Estados Unidos pidió a México detener a Rubén Rocha Moya y nueve personas más a las que vínculo con el crimen organizado, la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo expondrá las faltas cometidas por el gobierno de Donald Trump, por no responder a las solicitudes que su gobierno también ha hecho para que se extraditen a personas requeridas por la justicia mexicana.

En conferencia de prensa comentó que el titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), Roberto Velasco, le hizo notar que hay varios requerimientos que no han tenido respuesta de la administración estadounidense.

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Refirió que uno de estos casos involucra a dos personas que se encuentran en EU y están involucradas en la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, respecto a lo cual también se ha pedido que el Gobierno mexicano presente pruebas.

“(El martes) me comentaba —lo vamos a presentar—, el canciller Roberto Velasco que hay muchísimos casos donde nosotros hemos pedido la detención de personas en Estados Unidos que tienen abiertas investigaciones en México. Y Estados Unidos nos ha dicho: “En el marco de nuestras leyes, necesitamos pruebas”. Les voy a dar un caso, el caso que personalmente le pedí al Departamento de Estado: el caso Ayotzinapa”, detalló.

Agregó que también se ha requerido la extradición de otras dos personas involucradas en el trasiego ilegal de combustible al territorio mexicano: “Y hay otros casos. Entonces, ellos saben y nosotros sabemos que todo tiene que ser en el marco de respeto y de las leyes de ellos y de las leyes de nosotros. Nosotros estamos pidiendo que se extradite, por ejemplo, a dos personas que tienen doble nacionalidad vinculadas con el huachicol fiscal y que son muy importantes en la investigación. Empresarios que son los que, entre otros, armaron la red para poder introducir combustible de manera ilegal al país”.

La mandataria negó que el objetivo sea llevar esta situación a un conflicto, ya que lo que siempre se buscará será mantener una relación buena con el gobierno estadounidense.

“Podemos decir: ‘Ah, bueno, pues esto ya es conflicto’. No, nosotros no; queremos siempre una buena relación con el gobierno de Estados Unidos. ¿En qué marco? El respeto a nuestra soberanía, el respeto a nuestras leyes, el respeto a nuestra Constitución, y la defensa e integridad de nuestro territorio, y la dignidad del pueblo de México, como iguales, nunca subordinados, nunca bajando la cabeza”, dijo.