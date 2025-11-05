IMSS da seguro a 75 mil paisanos repatriados de EU

Como parte del programa México te Abraza, el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) ha registrado a 75 mil personas en situación de movilidad.

Durante la conferencia, el titular del instituto, Zoé Robledo, expuso los resultados del plan que ha derivado en 18 mil números de seguridad social generados en los albergues de Tijuana, San Luis Río Colorado, Nogales, Ciudad Juárez, Nueva Rosita, Reynosa, Matamoros y Chiapas.

Hasta ahora se han recibido a 31 mil 287 paisanos en los albergues fronterizos y se han proporcionado 13 mil 981 consultas a los connacionales, de las cuales cinco mil 771 fueron para atender salud mental.

TE RECOMENDAMOS: ROZONES Coscorrón al otro patán

EL TIP: EL TITULAR del Seguro también resaltó que más de 374 mil niños han acudido a recibir una consulta médica en el primer nivel de atención del IMSS, IMSS-Bienestar y del ISSSTE.

Los principales diagnósticos han sido infecciones respiratorias, hipertensión arterial, diabetes mellitus, traumatismos y contusiones, y enfermedades diarreicas.

En otro punto, Zoé Robledo detalló que con la estrategia nacional Vive Saludable, Vive Feliz, más de seis millones de niñas y niños que asisten a primarias públicas han recibido acciones para promover hábitos saludables y valoraciones para conocer su estado de salud.

Además, hizo un llamado a madres, padres y tutores para que lleven a sus hijas e hijos a las unidades médicas del sector salud, a fin de que la estrategia “no quede solamente en una detección y nada más”.

Señaló que las valoraciones del estado de salud de los menores han puesto en evidencia la necesidad de atender temas de sobrepeso, obesidad, baja talla y desnutrición, problemas de salud bucal como caries, así como en la agudeza visual.

Recordó que, tras la valoración, se genera un expediente escolar y un informe que se entrega a los padres de familia o tutores; “es como una boleta de calificación del estado de salud de cada niña y niño”.

Reiteró la importancia de que las y los menores acudan a la consulta en el primer nivel de atención, a fin de atender el problema de salud que se ha identificado; en el caso particular de agudeza visual, si los menores necesitan lentes, se entregan de manera gratuita.