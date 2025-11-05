Satisface a EU apoyo de México, pero exige hacer más

La administración del gobierno de Estados Unidos reafirmó su respeto por el liderazgo de la Presidenta Claudia Sheinbaum, aunque dejó claro que continuará presionando a México para intensificar su lucha contra los cárteles de la droga, en medio de tensiones por supuestos planes de operaciones militares estadounidenses en territorio mexicano.

“En cuanto a Claudia Sheinbaum y la relación del presidente (Trump) con ella, creo que él la respeta mucho como Presidenta de México, y también aprecia mucho la coordinación que ella ha proporcionado a la administración”, señaló la vocera de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, durante una conferencia de prensa.

El Dato: Marco Rubio, secretario de Estado de EU, comparecerá hoy para informar sobre los recientes operativos que han tenido como objetivo embarcaciones en el Caribe y el Pacífico.

La portavoz subrayó que Washington mantiene una postura firme en el combate al narcotráfico: “Puedo hablar en nombre del presidente y decir que estamos presionando continuamente a México para que haga más por combatir el tráfico de drogas y los cárteles de la droga dentro de su país, y estamos colaborando con ellos en todo lo que podemos”.

Las declaraciones surgieron después de que la cadena NBC News revelara que la administración de Donald Trump ha iniciado una planificación detallada para emprender una nueva misión que enviaría tropas estadounidenses y oficiales de inteligencia a México para atacar a los cárteles de la droga.

Según fuentes gubernamentales citadas por el medio, estas operaciones incluirían el uso de drones para destruir laboratorios clandestinos y atacar a miembros y líderes de organizaciones criminales, aunque un despliegue no es inminente.

Ante este contexto, Karoline Leavitt aseguró que “el presidente (Trump) ha utilizado obviamente toda una batería de opciones presidenciales y toda su autoridad para enfrentar el narcotráfico y para designar a esos cárteles como organizaciones terroristas extranjeras”.

Sin embargo, la portavoz de la Casa Blanca se rehusó a confirmar si hay planes de acciones militares al sur de la frontera, a pesar de la insistencia de los reporteros.

Además, aseveró que “continuamente estamos presionando a México para que haga más en la lucha contra el narcotráfico y los cárteles de droga dentro de su país, y estamos trabajando con ellos en todo lo que podamos”.

Ésta no es la primera vez que surge el tema de intervención militar estadounidense. En mayo pasado, Trump confirmó que había propuesto a Sheinbaum el envío de tropas estadounidenses para ayudar a combatir el tráfico de drogas.

La Presidenta Sheinbaum reveló públicamente su respuesta: “No, presidente Trump. La soberanía no se vende. La soberanía se ama y se defiende”, afirmó en aquel momento, agregando que “podemos trabajar juntos, pero ustedes en su territorio y nosotros en el nuestro”.

El mandatario republicano ha señalado públicamente que México está controlado por los cárteles. “Tengo un gran respeto por la presidenta, una mujer que creo que es una mujer tremenda. Es una mujer muy valiente, pero México está dirigido por los cárteles”, declaró recientemente el mandatario estadounidense.

A pesar de las tensiones, Sheinbaum ha permitido que la CIA expanda sus vuelos de vigilancia y México ha desplegado 10 mil tropas en la frontera con Estados Unidos, aumentado las incautaciones de fentanilo y extraditado 55 líderes de cárteles a territorio estadounidense.

“No va a ocurrir” envío de tropas estadounidenses

› Por Yulia Bonilla

El ingreso de tropas estadounidenses a territorio mexicano, que presuntamente alista Estados Unidos, “no va a ocurrir”, aseguró la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

De acuerdo con la cadena estadounidense NBC News, el gobierno de Trump planea enviar agentes de inteligencia a nuestro país, con el objetivo de que combatan a miembros del crimen organizado.

Consultada al respecto durante su conferencia de prensa, la mandataria descartó que esto suceda, pues, además, recordó que ambos países suscribieron un entendimiento en materia de seguridad que fue trabajado durante muchos meses y que se concretó con la visita del secretario de Estado, Marco Rubio.

El Dato: EU atacó ayer una embarcación en el océano Pacífico, evento que dejó dos muertos, informó el secretario de Defensa, Pete Hegseth.

“Tenemos un entendimiento en seguridad que trabajamos durante muchos meses con el gobierno de Estados Unidos y que lo acordamos cuando estuvo el secretario de Estado… Eso no va a ocurrir, no tenemos ningún informe de que vaya a ocurrir eso”, enfatizó.

Además, hizo hincapié en que el acuerdo es el de colaborar con respeto a la soberanía. “Y vamos a seguir trabajando en ese marco de entendimiento que tiene principios muy claros y están al principio de este documento de entendimiento de respeto a nuestra soberanía, a nuestra territorialidad y colaboración y coordinación sin subordinación de ninguno de los estados”, dijo.

De acuerdo con la cadena estadounidense, las tropas estadounidenses ya realizan operaciones vía terrestre en México, aunque aún no se han tomado planes definitivos sobre el alcance al que se busca llegar con esta operación.

El reporte se da en medio de otros operativos que el gobierno de Trump inició, por ejemplo, con ataques a embarcaciones que navegaban en aguas internacionales y contra las cuales se lanzaron explosivos que han acabado con la vida de más de 60 tripulantes, presuntamente vinculados al trasiego de drogas vía marítima.