Senadoras exigen tipificar el abuso sexual como delito grave tras agresión a la presidenta Sheinbaum

Senadoras de distintos partidos se posicionaron en contra del acoso sexual que sufrió ayer la presidenta de México.

Senadoras de todos los partidos políticos, condenaron enérgicamente el abuso sexual sufrido el martes por la presidenta Claudia Sheinbaum durante un recorrido público en el Centro Histórico, y anunciaron acciones legislativas urgentes para garantizar que este delito sea considerado grave en todo el país.

“El delito cometido contra la presidenta de México no sólo atentó contra su seguridad, integridad y dignidad, se llama abuso sexual y debe ser considerado en todo el país como un delito grave”, declaró la senadora Laura Itzel Castillo, presidenta de la mesa directiva.

“En próximos días nos reuniremos con las comisiones de igualdad en todo el país para revisar nuestras agendas legislativas y avanzar significativamente en la prevención, atención y sanción de todas las violencias que se ejercen contra nosotras las mujeres”, informó.

La emecista Amalia García consideró que lo ocurrido “pone en evidencia la persistencia de una desigualdad arraigada que normaliza el irrespeto y trivializa la violencia cuando se ejerce contra una mujer”.

Enfatizó que no se trata únicamente de tipificar el abuso sexual como delito grave, sino de proteger “nuestro cuerpo, nuestra seguridad y nuestra integridad”.

En ese sentido, respaldó la decisión de la presidenta de analizar con los gobernadores el estado que guardan las tipificaciones de estos delitos en el ámbito público y privado.

Anunció además que revisarán las leyes de violencias, códigos penales y civiles, así como las reformas referentes a la igualdad sustantiva en las entidades federativas.

También hicieron un llamado a los gobiernos estatales para continuar con la capacitación de autoridades encargadas de impartir justicia y de las fuerzas de seguridad.

La senadora Malú Michel, presidenta de la Comisión para la Igualdad de Género, recordó que el Código Penal Federal tipifica como delito compartir, distribuir o publicar imágenes de contenido íntimo o de violencia sin consentimiento, con penas de hasta tres años de prisión.

Andrea Chávez, experta en temas digitales, explicó que la difusión de las imágenes en redes sociales también se enmarca en el tipo penal de la Ley Olimpia, incluso cuando se hace sin mala fe. Hizo un llamado a generar conciencia sobre no replicar este tipo de contenidos.

Las legisladoras enfatizaron que la defensa de la presidenta es también la defensa de todas las mujeres mexicanas.

Margarita Valdez señaló tres razones para defender el caso: el liderazgo de Sheinbaum como ejemplo para niñas y adolescentes, su investidura como primera presidenta de México, y el compromiso de no permitir impunidad con ninguna mujer del país.

Las senadoras convocaron a realizar campañas de empoderamiento para que mujeres, adolescentes y niñas identifiquen violencias en sus vidas y se atrevan a denunciar, así como campañas de reeducación para hombres “para que entiendan que existen otras maneras de relacionarse con todas nosotras”.

