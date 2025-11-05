‘Una tormenta perfecta’ llevó a la reforma al Poder Judicial: Norma Piña

A más de dos meses de concluir su mandato como presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), la ministra en retiro Norma Piña reapareció en un foro académico en la UNAM, donde advirtió sobre las dificultades que enfrentará México para recuperar la independencia judicial tras la implementación de la reforma al Poder Judicial.

Piña calificó la aprobación de esta reforma como resultado de “una tormenta perfecta”.

Durante su participación en el foro “El futuro de la justicia: independencia judicial en México y su entorno regional”, organizado por el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, la exministra advirtió sobre los riesgos que representa la inexperiencia de los nuevos integrantes del Poder Judicial, elegidos mediante voto popular.

“Las curvas de aprendizaje se pagan caro y quien las paga es el justiciable”, afirmó, subrayando que el oficio de juez se aprende con el tiempo y la experiencia.

Para Piña Hernández, la solución a largo plazo radica en la educación ciudadana, pues considera que la mayoría de los mexicanos aún no comprende las diferencias fundamentales entre las distintas instituciones del sistema de justicia.

Por su parte, el ministro en retiro Jorge Mario Pardo Rebolledo, quien también participó en el foro, señaló que la causa fundamental de la reforma fue el “desagrado por algunas de las resoluciones” del máximo tribunal, y no necesariamente casos comprobados de corrupción como se argumentó en el discurso oficial.

Pardo Rebolledo llamó a la prudencia respecto a la nueva integración de la Corte: “Es muy pronto para juzgar cuál va a ser el cambio o la trascendencia de la nueva integración de la SCJN. Tendremos que ir viendo las resoluciones y analizando las sentencias para poder establecer y llegar a una conclusión”, afirmó el exministro.

Ambos funcionarios judiciales reiteraron que la anterior integración de la SCJN intentó dialogar con los otros poderes de la Unión para evitar la reforma, pero que el clima de polarización política lo impidió.

