Así quedan los recortes y reasignaciones en el Presupuesto de Egresos de la Federación 2026

Sesión ordinaria de la Cámara de Diputados, ayer.

La Cámara de Diputados aprobó en lo particular el Presupuesto de Egresos de la Federación 2026, con ajustes por 17 mil 788 millones de pesos. Las modificaciones implican recortes severos al Poder Judicial y a los órganos autónomos, mientras que los legisladores conservaron su incremento salarial para el próximo año.

Los cambios reorientan recursos hacia sectores como educación, ciencia, cultura y medio ambiente, pero no destinan fondos adicionales a seguridad pública ni al estado de Michoacán, dos rubros que quedaron sin ampliaciones pese a las solicitudes de diversos grupos parlamentarios.

Principales recortes

El Poder Judicial encabeza la lista de instituciones afectada:

Suprema Corte de Justicia de la Nación -661 millones

Consejo de la Judicatura Federal -14,056 millones

Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación -260 millones

Otros órganos autónomos también sufrirán ajustes:

Instituto Nacional Electoral ( INE ): -1,000 millones

Fiscalía General de la República ( FGR ): -933 millones

Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH): -50 millones

Principales ampliaciones

El dictamen aprobado contempla reasignaciones a dependencias del Poder Ejecutivo:

Secretaría de Educación Pública : +10,842 millones

Ciencia y Tecnología : +2,500 millones

Secretaría de Cultura : +1,985 millones

Medio Ambiente : +1,500 millones

Agricultura : +641 millones

Trabajo y Previsión Social : +319 millones

Seguridad : 0 pesos adicionales

Michoacán: 0 pesos adicionales

Estas modificaciones buscan compensar recortes previos que venían en el proyecto original enviado por el Ejecutivo el 8 de septiembre, pero también reflejan las prioridades políticas del bloque mayoritario en San Lázaro.

Diputados, con aumento garantizado

Pese al escenario de recortes, los diputados mantuvieron su alza salarial. Cada legislador pasará de ganar 1 millón 193 mil pesos anuales en 2025 a 1 millón 307 mil en 2026, un incremento de 113 mil pesos por persona.

Con esta votación, el Presupuesto de Egresos 2026 queda listo para ser enviado al Ejecutivo federal para su publicación en el Diario Oficial de la Federación, cerrando un debate marcado por críticas hacia los recortes a la justicia y la falta de nuevos recursos para la seguridad.

