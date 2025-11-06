Cierres carreteros de maiceros siguen en Guanajuato

Bloqueo de productores de maíz en la carretera León-Aguascalientes, el pasado martes 4 de octubre.

Productores de maíz que se mantienen inconformes con el precio al que se les paga el producto, mantienen bloqueados nueve puntos carreteros en Guanajuato, donde el descontento con las autoridades a cargo del sector no ha cesado.

De esta forma, los agricultores sostienen sus protestas y movilizaciones en vialidades principales de los municipios de Abasolo, Irapuato, León, Pénjamo y Valle de Santiago.

El Tip: en días pasados agricultores bloquearon carreteras de Jalisco, Sinaloa, Querétaro, Michoacán y Guanajuato, de los cuales sólo continúan en el último estado.

También mantienen la movilización sin bloqueo sobre la carretera federal en el distribuidor del libramiento norponiente Pénjamo-Manuel Doblado.

Hasta la tarde de ayer, el único cierre que ya finalizó fue el que los agricultores mantenían sobre el libramiento norponiente en la caseta de cobro en la comunidad de El Carrizal.

Las autoridades estatales señalaron que estos bloqueos han comenzado a generar daños estructurales a las vías, así como acumulación de basura que han orillado a que se realicen operativos de reparación extraordinarios.

21 por ciento ha caído el precio por tonelada en lo que va del año

Sostuvieron que el impacto ya es a la operación de las vías y ha implicado un enfoque diferenciado, debido a que se han dado daños a las barreras metálicas de las carreteras. A esto se suma lo que los manifestantes dejan en los puntos obstruidos y la basura que, además, dejan los afectados que quedan varados durante horas.

A finales de octubre, productores de maíz y la Federación llegaron a un acuerdo para incrementar el apoyo económico que aportará el Gobierno a 950 pesos (800 el federal y 150 los estatales) para el precio por tonelada de grano, sin fijar un monto en específico final al que se les comprará, con el objetivo de que los agricultores puedan continuar las negociaciones para aumentar el costo en posteriores mesas.

Sin embargo, el acuerdo no satisfizo a algunos grupos que dicen que el precio no termina por compensar las pérdidas que han tenido y las inversiones que tendrán que hacer para seguir sus cosechas.