Enfilan recortes y se dan con todo en debate de PEF

La bancada del PRI, ayer, durante la discusión del PPEF en San Lázaro.

Diputados de Morena, PVEM y PT usaron su mayoría en el recinto legislativo de San Lázaro para aprobar 12 cambios en el dictamen del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación (PPEF) 2026 y con ello, reasignar más de 17 mil millones de pesos (mdp), de los cuales, la Secretaría de Educación Pública (SEP) recibirá cerca del 60 por ciento.

En una discusión donde se registraron mil 708 reservas que presentaron 150 oradores, en una sesión que inició a las 09:00 de la mañana y continuaba aún al cierre de esta edición, los legisladores perfilaron que los recursos que recortaron al Poder Judicial (PJ), Instituto Nacional Electoral (INE), Fiscalía General de la República (FGR) y hasta la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) serían reasignados a educación, agro, trabajo, ciencia, cultura y medio ambiente.

El Dato: EL poder judicial se perfilaba como el ente con mayor recorte, con 15 mil 805 mdp, seguido de la FGR, con 933 mdp; el INE, mil millones, y la CNDH, 50 millones.

De acuerdo con las proyecciones basadas en las reservas, al cierre de ayer, la SEP sería la más beneficiada, con 10 mil 14 mdp adicionales a lo que solicitó para 2026, que representan el 59 por ciento de las reasignaciones.

Este presupuesto extra en la dependencia se repartiría de la siguiente manera: cinco mil mdp para apoyos a centros y organizaciones de educación; cuatro mil 371 mdp para subsidios de organismos descentralizados estatales; 329 mdp al Instituto Politécnico Nacional (IPN); 300 mdp a la Subsecretaría de Educación Media Superior y 14 millones 500 mil pesos en subsidios al programa de Desarrollo Profesional Docente.

El segundo sector más beneficiado con los ajustes sería la Secretaría de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación (Secihti), con dos mil 500 mdp; le sigue la de Cultura, con mil 985 mdp, y la de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), mil 500 mdp.

Además, 641 millones irían a la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader) y 319 millones para la Secretaría de Trabajo y Previsión Social (STyPS).

Entre las consideraciones que aún se debatían en San Lázaro destacó la reserva que presentó el morenista Jaime Genaro López, quien propuso incluir un apartado que identifique a la población LGBTT atendida por los programas públicos, con el objetivo de dar seguimiento y visibilidad al gasto con perspectiva de diversidad sexual, lo cual no implicaría ninguna reasignación de recursos.

INSULTOS Y EMPUJONES. Tras casi 15 horas de debate, enfrentamientos verbales y exhibición de mantas entre legisladores de Morena y de la oposición, durante el segundo día de discusión del PEF 2026, por la noche se llamó a un receso.

El conflicto arreció cuando legisladores oficialistas desplegaron una lona con las imágenes de los dirigentes nacionales de MC, Jorge Álvarez Máynez; PAN, Jorge Romero, y PRI, Alejandro Moreno, acompañada de la frase “PRIAN-carroñeros”, esto, durante el primer día de discusión. En respuesta, ayer, diputados de la oposición mostraron otra lona con la imagen de la dirigente nacional de Morena, Luisa María Alcalde, junto al mensaje “Morena mató a Manzo”.

En los dimes y diretes, Ariana del Roció Rejón (PRI) dijo que “el país está peor que nunca, pero este es el modelo de la 4T: saquean a quien produce y abandonan a quien sostiene, han destruido a México, pero por eso mismo se están desmoronando como partido. México ya está hasta la madre de ustedes, México requiere justicia, pero requiere presupuesto. Carlos Manzo pagó con su vida”, mientras Morena se interponía en la tribuna y exigía el retiro de la pancarta donde se exhibía a su lideresa.

Momentos después, desde su curul, el coordinador de la bancada guinda, Ricardo Monreal Ávila, intervino por moción de orden. Mencionó que los actos de insulto superaron el debate racional y subrayó que “no se puede demostrar incapacidad racional frente al pueblo mexicano”.

Asimismo, el también presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) pidió evitar las alusiones e insultos entre pares. Afirmó que “si se abstienen de amenazas e insultos se puede transitar a la civilidad del debate racional”.

A su vez, el coordinador de diputados del PRI, Rubén Moreira, responsabilizó a la mayoría morenista “de lo que vaya a suceder” en el país y que debe asumir que son Gobierno, Poder Legislativo y Poder Judicial y que ahora son responsables de lo que sucedió en Michoacán: “Las muertes de los presidentes municipales son responsabilidad de la mayoría”.

La presidenta de la mesa directiva, la panista Kenia López, informó al pleno los acuerdos de los grupos parlamentarios para continuar con la discusión, entre ellos, evitar alusiones personales y solicitar a las bancadas no denostar con imágenes a las personas en el recinto.

Ganadores

Dependencias que recibirían más recursos (cifras en millones de pesos).

Educación: 10,014

Agricultura: 641

Trabajo: 319

Ciencia: 2,500

Cultura: 1,985

Medio Ambiente: 1,500

Total: 16,959