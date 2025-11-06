La visión de Piña

Como una “tormenta perfecta” definió la ministra en retiro Norma Piña, el proceso por el cual se terminó modificando la estructura del Poder Judicial. Quien presidiera la última Corte de la era pasada reapareció en un foro organizado por el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM donde reiteró que la decisión relacionada con la sobrerrepresentación de los partidos en el Congreso fue lo que precipitó en un corto periodo de tiempo las acciones que llevaron a reajustar el Poder Judicial. Esto último a pesar de que “hicimos todo lo que podíamos haber hecho” y no sólo algunos ministros, sino también magistrados y jueces, anotó. “No fuimos sólo los ministros los que tomamos cierta actitud de defender la Constitución. Fueron jueces y magistrados federales los que lo hicieron y tan es así que mundialmente han sido muy pocas las veces que ha salido la sociedad a acompañar al Poder Judicial Federal”. Piña, quien ha vuelto a ser voz crítica hacia la reforma, ve lejana la posibilidad de que se logre recuperar la independencia judicial.

