‘No habrá intervención, para eso tenemos himno’, insiste Sheinbaum ante planes de EU

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo volvió a descartar que Estados Unidos consiga intervenir en territorio mexicano, como lo ha dejado ver en planes la administración del presidente Donald Trump.

Al ser consultada durante su conferencia matutina acerca de las recientes publicaciones de medios estadounidenses en donde se reportan planes de la administración republicana para realizar operativos contra cárteles mexicanos, la mandataria descartó que esta situación vaya a darse porque frente a ello, la población se encuentra unida en cuanto a rechazar el injerencismo.

“No va a haber intervención de los Estados Unidos. No va a haber. Sencillamente porque hay un pueblo unido en contra de cualquier injerencismo, intervención. Porque ningún mexicano o mexicana, más que unos cuantos que son la absoluta excepción, no quiere que haya intervención de injerencismo… Además, ya lo dije una vez aquí: si llegara a ver una amenaza real, que no tenga que ver con estas filtraciones o supuestas filtraciones, porque ni filtraciones son, en algún medio internacional, pues tenemos el himno nacional, ya lo dije: Un soldado en cada hijo te dio”, exclamó.

🔴La presidenta Claudia Sheinbaum declaró que “no va haber intervención de Estados Unidos” en México “porque hay un pueblo unido en contra de cualquier intervención”.



🗞️Israel Aldave vía @Radio_Formula pic.twitter.com/s22pzcZgzd — Azucena Uresti (@azucenau) November 6, 2025

Además, recalcó que se ha privilegiado el diálogo con el gobierno estadounidense y con eso se alcanzó el entendimiento de colaboración y cooperación.

“Hemos privilegiado el diálogo y tenemos un marco de entendimiento con el gobierno de los Estados Unidos, que no incluye bajo ninguna circunstancia el injerencismo y la intervención, sino la colaboración y la cooperación. México es un país libre, independiente y soberano. Y así deben ser los principios con los que se negocia con cualquier gobierno extranjero”, enfatizó.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump ı Foto: AP

Controversia por vuelos de carga al AIFA próxima a resolverse

Será la próxima semana cuando México y Estados Unidos sostengan una reunión en la cual buscarán resolver el diferendo causado por el traslado de los vuelos de carga del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México al Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles.

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo dijo esperar que allí Estados Unidos exponga sus argumentos para haber emprendido acciones, como lo fue la revocación de rutas mexicanas.

“Va a haber una reunión la próxima semana con Estados Unidos y esperemos que ahí se llegue a un acuerdo. Para resolver esto de las aerolíneas. Para resolver el tema del AIFA, ¿se acuerdan? que el tema de la carga hagan el AIFA y que estaban planteadas una serie de sanciones. Va a haber una reunión la próxima semana y esperemos que ahí eh se entienda cuál es la problemática de fondo”, dijo.

Recordó que hay otras medidas en materia aérea que la administración de Donald Trump ha tomado a escala global, a causa del freno presupuestal que enfrenta su gobierno desde hace unos meses a causa de un desacuerdo entre congresistas para avalar el paquete económico.

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

LMCT