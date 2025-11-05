‘No creo que haya sido bueno para los republicanos’: dice Trump sobre las elecciones de Estados Unidos

"No estaba en la boleta"

El presidente Donald Trump afirmó que “anoche, no se esperaba que fuera una victoria”, sobre las elecciones celebradas en Estados Unidos.

Los demócratas pudieron aumentar su ventaja en elecciones clave en todo el país el martes al aprovechar parte del mismo fervor populista que ayudó a Trump a ser reelegido hace un año, pero también al centrarse en los problemas cotidianos que el republicano había prometido solucionar.

Votantes en las elecciones para gobernador de Virginia y Nueva Jersey, el concurso para alcalde de la ciudad de Nueva York y la consulta en California clasificaron las preocupaciones económicas como un tema principal.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en la Casa Blanca ı Foto: AP

Donald Trump no hizo campaña activamente por su partido antes de las elecciones. Incluso cuando los votos aún no se habían terminado de escrutar, a través de su red social Truth Social, afirmó que, de acuerdo con encuestadoras, dos de las razones por las que los republicanos perdieron son el cierre de gobierno y que “Trump no estaba en la boleta”.

Durante una conferencia de prensa, el republicano reconoció que no creía que el resultado hubiera sido bueno para los republicanos. “No estoy seguro de que haya sido bueno para nadie, pero tuvimos una noche interesante y aprendimos mucho”.

En el período previo a las elecciones del martes, Trump había centrado su mensaje en las deportaciones masivas de inmigrantes y en el despliegue de la Guardia Nacional en ciudades supuestamente para combatir la delincuencia.

Pero de acuerdo con la encuesta de votantes de la agencia de noticias AP pocos consideraban el crimen o la inmigración como una prioridad principal.

Mensaje de Donald Trump sobre las elecciones ı Foto: Especial

