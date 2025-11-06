Presunto acosador tenía antecedentes de abuso

El sospechoso fue detenido por la Policía capitalina e identificado como Uriel “N”.





La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) capitalina informó que agentes detuvieron al presunto acosador de la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo; además, el sujeto ya había sido señalado previamente por varias mujeres por tocamientos no consentidos.

La detención de este presunto acosador fue posible gracias a una joven de 25 años que lo identificó como su presunto agresor mientras caminaba por calles del Centro Histórico.

“Durante un recorrido por la colonia Centro, los oficiales fueron requeridos por una joven que refirió haber sido víctima de tocamientos por parte de un sujeto, cuya descripción proporcionó de inmediato. La mujer fue resguardada y se implementó un dispositivo de búsqueda”, detalló la SSC.

2 mujeres también sufrieron acoso por el agresor

Además de la Presidenta y de la joven que colaboró con las autoridades, una tercera mujer también lo reconoció como su atacante, asegurando que la agredió en las calles Bolívar y Tacuba durante el día.

El presunto acosador fue identificado como Uriel “N”, de 33 años, quien trabajaba como mandadero en ópticas de la zona. De acuerdo con el informe policial de la SSC, luego de agredir a la mandataria y a la joven, fue detenido sobre Paseo de la Condesa.

El hombre fue puesto a disposición del agente del Ministerio Público correspondiente, quien determinará su situación jurídica y continuará con las investigaciones.

LMCT