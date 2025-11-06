La Beca Universal de Educación Media Superior es un programa que forma parte de las Becas para el Bienestar Benito Juárez, y esta brinda un apoyo económico para que las y los jóvenes puedan tener un respaldo económico.

Esta beca está dirigida para personas que se encuentren cursando el bachillerato, una escuela profesional técnico bachiller o alguno de sus equivalentes siempre y cuando estas sean escuelas públicas y en modelo escolarizado o mixto.

Con este apoyo económico de mil 900 pesos bimestrales, las y los alumnos de educación media superior podrán contar con un respaldo para poder continuar con sus estudios y comprar los materiales que necesiten.

¿Qué documentos se necesitan para recoger la tarjeta de la Beca de Media Superior?

Para poder recoger la tarjeta del Banco del Bienestar en la que las y los alumnos recibirán el pago correspondiente a la Beca Universal de Educación Media Superior necesitar contar con algunos documentos.

Por lo que es recomendable comenzar a juntar los documentos necesarios para poder evitar contratiempos, ya que para poder recibir la tarjeta es necesario asistir con todos los documentos necesarios.

En caso de ser menor de edad, las y los beneficiarios deben acudir a la entrega de su tarjeta del Banco del Bienestar con los siguientes documentos:

Copia del acta de nacimiento

Copia de la CURP certificada

Original y copia de una identificación oficial de la madre, padre o tutor

Copia del acta de nacimiento de la madre, padre o tutor

Copia de la CURP certificada de la madre, padre o tutor

Copia de un comprobante de domicilio que tenga no más de seis meses

En caso de ser mayor de edad, las y los beneficiarios deben acudir a la entrega de su tarjeta del Banco del Bienestar con los siguientes documentos:

Original y copia de una identificación oficial

Copia del acta de nacimiento

Copia de la CURP certificada

Copia de un comprobante de domicilio que tenga no más de seis meses

Para recibir la tarjeta las y los beneficiarios deben acudir a la entrega de la tarjeta del Banco del Bienestar cuando y donde les indiquen una vez que esté abierta la convocatoria, y en caso de ser menor de edad, deben acudir en compañía de la madre, el padre o tutor.

