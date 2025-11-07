Buen paso de Fibra Next

Así que Fibra Next, considerada la nueva joya del sector inmobiliario industrial, no perdió tiempo después de su debut en la bolsa y apenas unos días después anunció un follow-on por 10,000 millones de pesos. La movida, nos cuentan, no es menor. Y es que en medio del auge del nearshoring, cuando México se está convirtiendo en la fábrica más atractiva del continente, Fibra Next se posiciona en el corazón del nuevo mapa industrial de Norteamérica. Y lo hace con una estrategia, nos dicen, muy bien pensada: naves modernas, eficientes y sostenibles, colocadas en los corredores logísticos más codiciados del país. Fibra Next nació con 8 millones de metros cuadrados de área bruta rentable y ya tiene la mira puesta en crecer a 22 millones de metros cuadrados en el mediano plazo. En un mercado donde la demanda de espacios industriales sigue al alza, ese tamaño y ambición la colocan como la apuesta más seria del sector. Pendientes.

