Critican iniciativa morenista

Y han sido los diputados del PRI los que han puesto el grito en el cielo tras conocerse una propuesta del grupo parlamentario de Morena, para modificar la fecha en la que se realizaría la consulta de revocación de mandato presidencial para hacerla coincidir con las elecciones federales de 2027. La enmienda, se ha señalado, plantea modificar el artículo 35 constitucional y quienes conocen del acontecer legislativo nos aseguran que levantará mucha controversia, pues dicen que “meterá” a la mandataria —con sus amplios niveles de aprobación— a la contienda electoral. Se ha dicho que se tiene prevista su aprobación en la Comisión de Puntos Constitucionales a cargo del morenista Leonel Godoy, el próximo lunes. “¡Todo el mismo día!.. Bola rápida de Morena… El miedo a perder la intermedia… Se vota el próximo lunes... la dictadura que viene”, publicó el coordinador de los tricolores, Rubén Moreira.

TE RECOMENDAMOS: ROZONES Inspiración en otras latitudes