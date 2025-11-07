Gobierno de CSP da banderazo de salida a obras del Tren del Golfo de México

Nuevo Laredo “vive un hecho histórico”, dijo la Presidenta Claudia Sheinbaum este viernes durante su conferencia matutina.

Este viernes realizó el banderazo oficial del ferrocarril Saltillo-Nuevo Laredo, el proyecto con el que el Gobierno Federal pretende reconectar el país a través de vías férreas.

Se informó que mientras el trayecto a Pachuca se estima en poco más de una hora, los trenes del Golfo enfrentarán viajes más largos, de más de dos o tres horas.

Jesús Esteva, secretario de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, se encuentra en Tamaulipas, donde este viernes se llevó a cabo el banderazo de salida del ferrocarril Saltillo–Nuevo Laredo, una de las obras ferroviarias más importantes del norte del país mientras que la Presidenta Claudia Sheinbaum lo hizo vía remota.

Durante el evento se dieron a conocer los detalles técnicos del proyecto, particularmente del tramo Arroyo El Sauz–Nuevo Laredo, que contempla la construcción de 52 puentes ferroviarios, 42 pasos vehiculares, 108 obras de drenaje, así como una estación de pasajeros en Nuevo Laredo y dos estaciones adicionales en Lampazos de Naranjo y Anáhuac.

Este tramo forma parte de los cinco segmentos que integran el ferrocarril de conexión entre Saltillo y Nuevo Laredo, cuyo objetivo es impulsar la conectividad, el comercio y la movilidad regional.

Con este evento, las autoridades dieron el banderazo oficial de inicio de obra, marcando el comienzo de una nueva etapa en el desarrollo ferroviario del país.

En su turno el gobernador de Tamaulipas, Américo Villarreal Anaya, dijo que el tren Nuevo Laredo-Saltillo, es “de alta relevancia para el desarrollo logístico y económico del norte del país”.

Villarreal Anaya indicó que el tren, que cubrirá la ruta Nuevo Laredo-Saltillo-Ciudad de México, marca un nuevo paso en la conectividad ferroviaria del norte del país, pues Tamaulipas y Nuevo Laredo son nodos clave en el corredor económico del noreste mexicano.

