‘La salud debe ser el nuevo pacto de unidad nacional’: Svarch comparece ante Diputados

El director general del IMSS-Bienestar, Alejandro Svarch, afirmó ante la Cámara de Diputados que la salud pública debe convertirse en “el nuevo pacto de unidad nacional”, al detallar los avances hacia un sistema universal, gratuito y de calidad durante la glosa del Primer Informe de Gobierno.

Ante los diputados del Congreso, Svarch destacó que el país transita de un modelo fragmentado hacia un sistema único de atención pública.

Explicó que el organismo opera ya en 23 entidades, donde se unificaron servicios estatales y se homologaron modelos de atención “en una red nacional con estándares clínicos comunes”.

Destacó que, actualmente, IMSS-Bienestar coordina más de 8,300 centros de salud y 598 hospitales, lo que permite reducir brechas de acceso para población sin seguridad social.

Alejandro Svarch, director general del IMSS-Bienestar, comparece desde la Cámara de Diputados. ı Foto: IMSS-Bienestar

Svarch subrayó que la certeza laboral es “la columna vertebral de la transformación”. Señaló que más de 53 mil trabajadores cuentan hoy con plazas formales, luego de años de precarización. Destacó además un incremento de 28 % en médicos generales y 23 % en especialistas, con mayor presencia en regiones como la zona chol de Chiapas, la Montaña de Guerrero y el Pueblo Yaqui.

En materia de innovación, informó sobre el Programa Nacional de Telemedicina, que prevé 25 mil teleconsultas durante el próximo año para niñas, niños y adultos mayores en zonas rurales. Como ejemplo, relató que una consulta reciente en la Selva Lacandona evitó “11 horas de trayecto” para diagnosticar a un menor de 12 años. Añadió que más de mil Unidades Médicas Móviles han brindado 520 mil consultas y 1.7 millones de atenciones en comunidades remotas.

El titular del organismo defendió la adopción de Protocolos Nacionales de Atención Médica y de la prescripción razonada, respaldada por la OMS, para garantizar eficiencia y equidad. También aseguró que, gracias a las “Rutas de la Salud”, se han distribuido 70 millones de piezas de medicamentos en tres meses.

Sobre medicamentos oncológicos, sostuvo que existe un abasto del 95 %, “tres veces superior al nivel histórico”, debido a un sistema de trazabilidad en tiempo real.

Al referirse al programa “La Clínica es Nuestra”, Svarch indicó que el 100 % de los centros de salud del IMSS-Bienestar ha mejorado infraestructura y equipamiento, con 26 mil obras y 9 mil nuevos equipos médicos. “Las comunidades deciden las mejoras de sus unidades. Es una nueva forma de gobernanza”, afirmó.

También mencionó el programa “Laboratorio en tu Clínica”, que ha realizado 300 mil estudios desde abril, evitando 90 mil traslados; se prevé que opere en todas las entidades del sistema en 2026.

Svarch afirmó que el Estado “recupera su papel como garante del derecho a la salud” y anunció una inversión superior a 21 mil millones de pesos para construir 23 hospitales nuevos y ampliar otros 10. Entre ellos, el Hospital O’Horán, en Yucatán, que será “el más grande para población sin seguridad social en toda América Latina”.

Finalmente, llamó al Congreso a avalar la Ley Orgánica del IMSS-Bienestar, ya que, dijo, “su aprobación será la garantía de la irreversibilidad de un cambio que ya está en marcha. Hoy no discutimos un programa, defendemos un principio civilizatorio”.

