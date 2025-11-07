No hubo recorte al presupuesto educativo: Sheinbaum; anuncia plan tecnológico nacional

Sheinbaum afirma que no hubo recortes educativos y anuncia cursos tecnológicos gratuitos en 2026.

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo aclaró que no hubo recorte al presupuesto educativo destinado a instituciones como el IPN y el Tecnológico Nacional de México (TecNM).

Además, la presidenta informó que, más allá de no ordenar recortes a las universidades nacionales, el Gobierno federal trabaja en programas para fortalecer la capacitación tecnológica para jóvenes, a través de alianzas con empresas nacionales e internaciones.

El objetivo, explicó en su conferencia matutina desde Palacio Nacional, es impulsar habilidades en inteligencia artificial, ciencia de datos, ciberseguridad y servicios en la nube.

Explicó que estas compañías están interesadas en incorporar talento mexicano especializado.

Queremos que las y los jóvenes se especialicen en los temas del futuro… Que nadie se quede atrás Claudia Sheinbaum, presidenta de México



Como parte del plan, el TecNM ofrecerá a partir de enero de 2026 un curso gratuito para 10 mil jóvenes, quienes podrán obtener certificaciones avaladas por firmas líderes del sector tecnológico.

La mandataria indicó que los contenidos estarán disponibles en la plataforma SaberesMX, donde cualquier persona podrá acceder sin costo a cursos en línea, materiales y evaluaciones para certificarse.

Se tiene la opción de certificarse a través de múltiples empresas tecnológicas Claudia Sheinbaum, presidenta de México



La presidenta subrayó que la visión federal es garantizar que quienes deseen desarrollar habilidades tecnológicas lo hagan sin barreras económicas. Además, destacó que la estrategia busca generar oportunidades laborales en sectores de alta demanda.

Además, apuntó que la iniciativa pretende fortalecer la formación científica desde la educación básica y promover vocaciones en niñas, niños y jóvenes.

México no puede quedarse atrás en el desarrollo tecnológico global; debemos entrar con fuerza desde las nuevas generaciones Claudia Sheinbaum, presidenta de México



Añadió que, con esta estrategia, el Gobierno federal busca consolidar al país como referente en innovación y talento tecnológico en América Latina.

