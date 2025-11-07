Relación bilateral fortalece el respeto mutuo, el diálogo y la hermandad entre nuestros pueblos: CSP al recibir a Macron

La Presidenta Claudia Sheinbaum afirmó al recibir en Palacio Nacional al Presidente de Francia, Emmanuel Macron, que “la relación bilateral fortalece el respeto mutuo, el diálogo y la hermandad entre nuestros pueblos”

“En Palacio Nacional recibimos al presidente de Francia, Emmanuel Macron. La relación bilateral fortalece el respeto mutuo, el diálogo y la hermandad entre nuestros pueblos”, publicó la Presidenta de México Claudia Sheinbaum en sus redes sociales.

En Palacio Nacional recibimos al presidente de Francia, Emmanuel Macron. La relación bilateral fortalece el respeto mutuo, el diálogo y la hermandad entre nuestros pueblos.

Claudia Sheinbaum recibió en Palacio Nacional a su homólogo de la República Francesa, Emmanuel Macron.

Como parte de la Ceremonia Oficial de Bienvenida en el Patio de Honor de Palacio Nacional se entonaron los himnos nacionales de México y Francia. Enseguida, la Presidenta de México y su homólogo de la República Francesa se tomaron la fotografía oficial.

Claudia Sheinbaum estuvo acompañada por los secretarios de Relaciones Exteriores, Juan Ramón de la Fuente; de Hacienda y Crédito Público, Edgar Amador Zamora; de Economía; Marcelo Ebrard Casaubon; de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación; Rosaura Ruiz Gutiérrez; de Cultura, Claudia Curiel de Icaza; así como la subsecretaria de Relaciones Exteriores, María Teresa Mercado; subsecretario para América del Norte, Roberto Velasco Álvarez; la embajadora de México en Francia, Blanca Jiménez; y el director general del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), Joel Omar Vázquez Herrera; y el asesor político de la Coordinación de Comunicación Social de la Presidencia de la República, José Alfonso Suárez del Real.

Al Presidente de República Francesa, Emmanuel Macron, lo acompañaron el ministro de Europa y de Asuntos Exteriores, Jean-Noël Barrot; la ministra de Cultura, Rachida Dati; la ministra Delegada, del Ministerio para Europa y de Asuntos Exteriores, Eléonore Caroit; la embajadora de Francia en México, Delphine Borione; el jefe del Estado Mayor Particular del Presidente de la República, Vincent Giraud; el consejero Diplomático y Sherpa del G20/G7 del Presidente de la República, Emmanuel Bonne; la consejera Especial de Cultura en la Presidencia de la República, Catherine Pegard; la consejera de Atractividad, Exportaciones, Políticas Comerciales y Turismo de la Presidencia de la República, Victoire Vandeville; el consejero de Comunicación Internacional en la Presidencia de la República, Jean-Noël Ladois; la consejera para Asia, las Américas y Oceanía en la Presidencia de la República, Julie le Saos; y la directora general para las Américas y el Caribe del Ministerio de Asuntos Exteriores, Alix Everard.

