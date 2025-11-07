Sheinbaum y Emmanuel Macron firman acuerdos de colaboración

La Presidenta Claudia Sheinbaum y su homólogo francés, Emmanuel Macron, firmaron acuerdos de colaboración y pactaron que el Códice Azcatitlán, que se encuentra en Francia, sea exhibido el año que viene en México.

Cerca de las 13:00 horas, ambos mandatarios ofrecieron una conferencia en Palacio Nacional.

Previo a la conferencia de prensa, la Presidenta Claudia Sheinbaum y el mandatario francés Emmanuel Macron se reunieron en el Salón de Embajadores en Palacio Nacional para un encuentro con empresarios, que busca fortalecer las relaciones comerciales entre ambos países.

A las 13:10 horas inició la conferencia conjunta tomando en primer orden el mandatario francés Emmanuel Macron, quien agradeció a la Presidenta Claudia Sheinbaum su bienvenida y se solidarizó con las familias que sufrieron por las inundaciones en México, en fechas recientes.

“Diez años después de la firma histórica de los acuerdos de París estamos convencidos de que hay que continuar los esfuerzos incluso redoblarlos, debemos acelerar nuestra adaptación para hacer frente a los fenómenos climáticos y nuestros países consolidarán también su acción en favor de la protección de las aguas de altamar y la biodiversidad. México comparte con Francia un compromiso común en promoción de la igualdad, de la diplomacia feminista, de las diplomacias feministas que tuvo lugar recientemente en París, después de la México de 2024”, dijo Macron.

Dijo que Francia quiere dar su cooperación económica a México, un país en quien confía y que las 700 empresas francesas que ya están presentes en México generan 180 mil empleos directos. “Espero que estas cifras aumenten todavía más mañana, ya que son el primer empleador del país en el sector estratégico de la aeronáutica, nuestras empresas seguirán dando empleos es decir dentro del plan México.”

La llegada de Emmanuel Macron a México es la primera de un líder europeo desde que la presidenta de México, Claudia Sheimbaum, asumió el cargo en octubre de 2024. Los expertos afirman que la llegada del mandatario francés podría significar un parteaguas en las relaciones económicas de cara a la firma del Acuerdo Global Modernizado entre la Unión Europea y México en febrero del próximo año.

De acuerdo con información de la Cámara de Comercio e Industria Franco Mexicana (CCI France México) en el país, hay aproximadamente 700 empresas francesas que generan cerca de 200 mil empleos directos y 700 mil indirectos, tal y como lo mencionó el presidente durante la conferencia conjunta.

Al tomar la palabra, Claudia Sheinbaum dijo que “Es un honor como Presidenta de los Estados Unidos Mexicanos dar la más cordial bienvenida al presidente de la república francesa y a su comitiva su presencia en nuestra tierra es símbolo del respeto mutuo, del diálogo entre culturas y de la amistad profunda que une a nuestros pueblos”.

Claudia Sheinbaum señaló que ambos firmaron convenios de cooperación científica, cultural, y diplomática, que incluyen colaboración en materia ambiental, de derechos de las mujeres e incluso de movilidad académica, de estudiantes franceses a México y de estudiantes mexicanos hacia Francia.

“Además como ustedes saben el próximo año renovamos el tratado comercial con Europa mientras se cumplen también 200 años de la relación diplomática México - Francia que brindará mucha oportunidad y cooperación económica entre nuestras naciones y en la relación bilateral se fortalece también el consejo estratégico Franco-mexicano de desarrollo económico para ampliar inversiones comercio y la complementariedad económica de nuestros países”, dijo Claudia Sheinbaum.

Claudia Sheinbaum señaló que habrá nuevas áreas de desarrollo tecnológico y de innovación como la digital, la de energía renovables, tecnologías para la producción agropecuaria y otros en materia cultural.

“Nos convoca un acto de alto significado histórico y moral la aceptación de los traslados temporales recíprocos y simultáneos para que en México sea exhibido el códice azcatitlán y que el códice boturini sea exhibido en Francia, estos códices son fundamentales en la relación entre Europa y México representan la memoria viva para México, de nuestra historia La voz escrita de nuestros antepasados y la raíz profunda de nuestra identidad, estos documentos no solo son testimonio de un pasado remoto sino que son de expresión de un pueblo”, dijo Claudia Sheinbaum.

Previo a la conferencia, entre los asistentes a la reunión entre Sheinbaum y Macron estuvieron empresarios como Carlos Slim y Francisco Alberto Cervantes Díaz, presidente de Consejo Coordinador Empresarial.

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

FGR