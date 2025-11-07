Vinculan a proceso a Uriel ‘N’, acusado de acosar a Sheinbaum; seguirá en prisión preventiva

Uriel “N”, acusado de cometer un acto de acoso contra la presidenta Claudia Sheinbaum mientras ella realizaba un recorrido por el Centro Histórico de la Ciudad de México, fue vinculado a proceso y seguirá en prisión preventiva justificada.

De acuerdo con reportes de la prensa nacional, Uriel “N” fue vinculado a proceso por un caso diferente al ocurrido con la mandataria federal, lo cual podría aumentar el tamaño de la pena que le sería impuesta.

En el mismo sentido, también se informó que se dio un mes para la investigación complementaria.

Claudia Sheinbaum, presidenta de México, en fotografía de archivo. ı Foto: Cuartoscuro

Uriel “N” es señalado como presunto responsable de cometer un acto de acoso sexual contra la presidenta Claudia Sheinbaum, el 4 de noviembre, mientras la mandataria federal recorría las calles del Centro Histórico capitalino, rumbo al evento Reunión Nacional de Universidades e Instituciones Públicas de Educación Superior.

Los hechos quedaron captados en un video, en el cual se mira que el presunto agresor se acerca a la mandataria por la espalda e, incluso, intenta besarla sin su consentimiento.

El video evidencia el momento en el que el hombre aborda a la mandataria cuando ella atendía a otras personas a su paso por el Centro Histórico de la CDMX, ayer. ı Foto: Captura de video

El material provocó indignación en redes sociales y entre diferentes figuras de la política del país. Incluso, la presidenta presentó una denuncia ante la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México.

“Si no presento yo denuncia, ¿en qué condición se quedan todas las mujeres mexicanas? Si esto le hacen a la presidenta, ¿qué va a pasar con todas las jóvenes mujeres de nuestro país?”, dijo Sheinbaum, en una conferencia matutina días después de los hechos.

Asimismo, posteriormente, la presidenta informó que el Gobierno federal, a través de la Secretaría de las Mujeres, presentó el Plan Integral contra el Abuso Sexual, el cual, detalló, cuenta con el objetivo de fortalecer la respuesta institucional ante situaciones de acoso y abuso.

La presidenta Claudia Sheinbaum y la secretaria de las Mujeres, Citlalli Hernández, presentan el Plan. ı Foto: Cuartoscuro

“Hemos estado trabajando en lo que mencioné el día de ayer, que es que en todos los estados de la República sea delito penal el acoso: cómo se tiene que hacer eso; cómo; quién debe participar; es lo que estamos haciendo. Y, además, de una campaña que —como les comenté— vamos a desarrollar a partir del 25 de noviembre, que justamente es el Día contra la violencia hacia las mujeres”, detalló la presidenta.

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

am