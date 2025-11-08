‘No tengo restricción para salir del país’, dice Javier Corral ante supuesta orden judicial

Javier Corral Jurado, senador de Morena, rechazó que no pueda viajar o salir del país, y acusó a la gobernadora de Chihuahua, María Eugenia Campos Galván, de una “campaña de desinformación” en su contra.

Lo anterior, luego de que en días recientas ha circulado un documento en el que Mónica Rodríguez Arredondo, directora de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) en Chihuahua solicita a un juez de control datos personales del exgobernador de Chihuahua, además de confirmar la situación de una orden de aprehensión en su contra.

Al respecto, este sábado a través de la red social X, Javier Corral señaló por la filtración a César Miguel Rodríguez Martínez, supuesto juez de control del Distrito Judicial Morelos, a quien llamó “títere” de Campos Galván.

“... sin mayor información que la interpretación del reportero aseguran que SRE pidió apoyo judicial en contra mía, a sus notas difamatorias le suman trascendidos y declaraciones de otros secuaces de la pandilla de corruptos, armando con ello una fabricación coordinada, a partir de filtraciones, supuestos y dichos", comentó.

Para respaldar su versión, en la publicación añadió dos fotografías de su pasaporte diplomático, que, aseguró renovó el pasado 7 de noviembre; además, añadió que “pronto” viajará a Texas para seguir un juicio por difamación en contra del medio El Diario, de Ciudad Juárez, que, sostiene, “hace permanentemente de mi persona”.

A la campaña de ataque y desinformación permanente del #MaruDuartismo se suma una nueva invención: “Corral no puedo salir del país”. Falso!!! No tengo, ni he tenido ningún tipo de restricción para viajar o salir del país.



— Javier Corral Jurado (@Javier_Corral) November 8, 2025

