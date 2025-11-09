‘Asesinato de Carlos Manzo me llevó a mi pasado’: gobernador de Michoacán recuerda el homicidio de su padre en Uruapan

El gobernador Alfredo Ramírez Bedolla en la presentación del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia.

Tras revelar que 40 años atrás su padre fue asesinado en Uruapan, donde hace una semana ocurrió el homicidio de Carlos Manzo Rodríguez, el gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla, aseguró que mantendrá la colaboración con la nueva edil y viuda del expresidente municipal, Grecia Quiroz García.

“A nivel humano, lo siento mucho más porque sé lo que significa para una familia como la de Grecia, la orfandad de un padre a causa de la violencia. Hace casi 40 años en el mismo Uruapan asesinaron a mi padre, abogado de profesión y ganadero. Y mi madre, valiente, que era dentista, nos sacó adelante. Entiendo más de lo que creen, la huella de la violencia y lo difícil que es quedar huérfano a los 10 años. El asesinato de Carlos llevó me llevó a mi pasado, un pasado que muchos compartimos junto con el vacío eterno de quienes nos quedamos. Pero con el tiempo no es la ira lo que calma el alma, es aprender a honrar en vida a quien hoy ya no está con nosotros”, subrayó en su mensaje.

Durante la presentación del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia, el mandatario estatal aseguró haber trabajado junto al exedil de Uruapan en la estrategia que emprendió contra la violencia y que, afirmó, ya daba resultados.

Ahora que la viuda de Manzo asumió el cargo, dijo que el apoyo a ese gobierno municipal seguirá.

“La estrategia de coordinación de seguridad en la que Carlos Manzo participaba activamente junto con la Guardia Nacional, la Guardia Civil del Estado, la Secretaría de la Defensa Nacional estaba dando resultados. Carlos y yo trabajamos juntos por Uruapan como nadie lo había hecho. Grecia nos pidió que el apoyo continuara y mi compromiso con Uruapan y con ella es que continuará. No está sola. Uruapan no está solo. Y hoy, como lo está haciendo la Presidenta, reitero también mi compromiso con Michoacán y con Uruapan”, declaró.

Para esto, anunció que su administración pondrá 2 mil 700 millones de pesos para la estrategia de seguridad a implementar, así como a los planes para jóvenes, cultura, turismo, salud, apoyo al campo e infraestructura.

“Estoy convencido de que tenemos que poner fin a esta violencia, pero no con más violencia. Somos necios en atender las causas, en abrazar a los jóvenes y en combatir la impunidad para que haya paz y justicia. Nuestro pueblo, Presidenta, ha sufrido las estrategias más atroces y sangrientas que solo han logrado sembrar más violencia y más dolor. Michoacán tiene memoria y tiene dignidad ”, dijo.

