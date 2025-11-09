Morena cierra filas con Sheinbaum: acusa ‘golpeteo político’ de opositores por tragedias

El Consejo Consultivo Nacional de Morena expresó su respaldo a la presidenta Claudia Sheinbaum ante lo que, acusan, ha sido un “golpeteo político y propagandístico” contra la mandataria federal a causa de recientes casos de violencia como el asesinato del exalcalde de Uruapan, Carlos Manzo.

A través de un desplegado firmado por los miembros del Consejo, Morena acusó que los opositores al Gobierno federal han buscado “capitalizar cualquier hecho trágico” con el objetivo de atacar a la presidenta y su gestión, desde la reciente emergencia por lluvias en la región Huasteca hasta el citado homicidio.

Crisis por lluvias en la región Huasteca. ı Foto: Cuartoscuro

“[Los opositores] despliegan su enorme poder económico y mediático y buscan capitalizar cualquier hecho trágico [...] para promover la falsa percepción de un país en llamas y en ruinas”, acusa Morena, en su texto.

“Pretenden tripular los descontentos justificados, las causas legítimas, los movimientos auténticos y las banderas del pueblo para forjar instrumentos de golpeteo político y propagandístico”, continúa.

Funeral del alcalde de Uruapan, Michoacán, Carlos Manzo. ı Foto: Cuartoscuro

Asimismo, acusa que, ante retos como la creciente violencia en Uruapan, que derivó en el asesinato de Manzo, “las derechas” han exigido la implementación de una estrategia basada en la confrontación directa, la cual acusó de ineficiente.

“Querrían ver un retroceso a una estrategia que se tradujo en llamadas ‘bajas colaterales’, en masacres perpetradas por las fuerzas públicas, en violaciones sistemáticas a los derechos humanos [...] y en la connivencia de las más altas esferas del poder público con la delincuencia organizada”, escribió Morena.

Sin embargo, el partido guinda defendió el abordaje que la presidenta Claudia Sheinbaum ha aplicado en este caso, por medio de estrategias integrales como el Plan Michoacán, que se presenta este domingo.

📰 DESPLEGADO



Respaldo total a la Presidenta @Claudiashein



Por la paz, la seguridad, la soberanía, la democracia y la justicia.



🖋️ Miembros del Consejo Consultivo Nacional de Morena pic.twitter.com/AMk9uqOSow — Morena (@PartidoMorenaMx) November 9, 2025

“El Plan Michoacán por la Paz y la Justicia es la más reciente expresión de los principios humanistas que guían a la Cuarta Transformación. Se plantea en él un proceso de diálogo y escucha, el impulso de la justicia social para el desarrollo y las escuelas de paz para cultivar esperanza”, se lee en el documento.

En este sentido, Morena rechaza los ataques que, acusa, la oposición ha dirigido contra la mandataria federal, y expresó su apoyo a la presidenta y sus estrategias de seguridad, si bien reconoció que “aún falta camino para lograr la plena reconstrucción de la seguridad pública”.

“Las y los firmantes [...] repudiamos los afanes desestabilizadores y los desfiguros entreguistas de la reacción conservadora; rechazamos los intentos de capitalizar las expresiones remanentes de violencia e inseguridad”, concluye el documento.

am