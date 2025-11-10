Comisión de Puntos Constitucionales pospone reunión por tema de revocación de mandato

La presidencia de la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados informó que, con relación a la celebración de su Quinta Reunión Extraordinaria, convocada para llevarse a cabo este lunes 10 de noviembre de 2025, a las 18:00 horas, ésta ha sido pospuesta hasta nuevo aviso.

“Lo anterior a solicitud del Diputado Ricardo Monreal Ávila, presidente de la Junta de Coordinación Política, y con el objetivo de buscar los acuerdos posibles con las y los diputados integrantes de los distintos grupos parlamentarios representados en esta Cámara de Diputados”, se lee en un comunicado.

Asimismo, el firmante del comunicado, diputado Leonel Godoy Rangel, presidente de la comisión de puntos constitucionales, enfatizó que “En su momento se informará puntualmente de su celebración”.

📢 #Aviso | La Comisión de Puntos Constitucionales informa que su Reunión Extraordinaria, programada para este lunes 10 de noviembre, ha sido pospuesta hasta nuevo aviso.



Más información:https://t.co/amVIG2R6h8 — H. Cámara de Diputados (@Mx_Diputados) November 10, 2025

Lo anterior se da luego de que la mayoría de Morena en la Cámara de Diputados se anticipó a las demandas ciudadanas y anunció que tenía listo para su dictamen, este lunes, una iniciativa de reforma constitucional para una consulta de revocación de mandato de la presidenta Claudia Sheinbaum en 2027, el día de la elección federal intermedia.

Esta mañana el coordinador morenista en la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal, confirmó que la iniciativa fue propuesta por el diputado y vicecoordinador de la bancada, Alfonso Ramírez Cuéllar, y que sería dictaminada por la Comisión de Puntos Constitucionales, que preside el también morenista Leonel Godoy Rangel.

LMCT