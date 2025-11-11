Nunca vamos a renunciar a estrategia de atención a las causas: Sheinbaum

La mandataria reiteró que no renunciará a la atención a las causas.

Tras destacar que los asesinatos en el país se han reducido en 37 por ciento, la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo sostuvo que no se dejará de aplicar la estrategia de seguridad basada en la atención a las causas.

Durante la conferencia de prensa, expuso que mientras los homicidios crecieron durante los sexenios de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto en 148 y 42 por ciento, respectivamente, en los gobiernos de la 4T se consiguieron tendencias a la baja de hasta el 28 por ciento en las comparativas anuales.

Autoridades destacan reducción de homicidios y extorsión a nivel nacional. ı Foto: Yulia Bonilla (La Razón de México)

Del 2006 último año de Fox, al 2012, último año de Calderón, los homicidios aumentaron en 148%, resultado de la llamada guerra contra el narco. Del último año de Calderón al último año de Peña Nieto, aumentaron los homicidios dolosos 42%. En realidad la estrategia fue prácticamente la misma Claudia Sheinbaum, presidenta de México



Recordó que la estrategia de seguridad tiene “dos brazos”, en donde una, a la que “no vamos a renunciar” es la atención a los jóvenes, por medio de los programas y acercamientos que se realizan desde distintas instancias del Gobierno.

Son dos brazos de la estrategia. La primera, la atención a las causas. Jamás vamos a renunciar porque esa es nuestra esencia. Atender a los jóvenes. Educación, cultura, deporte. La llegada del Gobierno a muchísimos municipios donde no se había llegado, casa por casa, con todos los servicios del Gobierno de México, los programas de bienestar, atención a las familias de manera individualizada, atención a las causas más todos los programas de bienestar, toda nuestra política humanista Claudia Sheinbaum, presidenta de México



También destacó que se trabaja por alcanzar la cero impunidad, lo que ha llevado a la detención de más de 37 mil criminales.

La mandataria afirmó que estos planes para reducir la inseguridad no significan que no se haga frente a los criminales.

