PAN reta a Morena: ‘Si quieren revocación en 2027, vamos con todo’

Ricardo Anaya, coordinador del PAN en el Senado, instó al gobierno mexicano a acelerar la renegociación del Tratado de Libre Comercio entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), ante la imposición de aranceles por parte de Estados Unidos que amenazan con hacer inoperante el acuerdo.

Ricardo Anaya, coordinador de la bancada del Partido Acción Nacional (PAN) en el Senado, acusó que la propuesta para adelantar la consulta de revocación de mandato presidencial a 2027, en lugar de 2028, obedece al “miedo y pánico” del oficialismo ante la pérdida de apoyo ciudadano.

En ese sentido, retó al partido en el gobierno a que aparezca en la boleta la presidenta Claudia Sheinbaum, pero que también se incluya a mandatarios estatales.

“Que se agregue a los gobernadores en la boleta para revocarles el mandato a todos esos que tienen vínculos con el crimen organizado”, propuso.

El legislador panista sostuvo que la intención de modificar el calendario constitucional para adelantar la revocación de mandato responde a una estrategia política desesperada del partido en el poder. “Por miedo es que quieren hacer esta jugada de poner a la presidenta en la boleta en 2027”, expresó.

“Lo que Morena tiene es miedo, es pánico porque están en caída libre, sobre todo porque la violencia y la inseguridad han llegado a tal nivel que están perdiendo el respaldo de los ciudadanos. Vean todas las encuestas públicas”, afirmó.

Aseguró que la oposición no teme a dicha posibilidad y está dispuesta a “doblar la apuesta”: “La quieren poner en la boleta, que la pongan. Nada más que el que se lleva se aguanta, porque si la ponen en la boleta lo que va a pasar es que se le va a revocar el mandato. Con el voto de la oposición, pero también con el de muchos morenistas que la van a traicionar”, dijo.

Anaya argumentó que dentro del propio partido oficial hay sectores inconformes, particularmente gobernadores que, según él, “buscan tener control en esa elección” y podrían usar la revocación como instrumento de presión. “Muchos quieren justamente que ella vaya a la boleta para poder amenazar a la presidenta”, añadió.

Asimismo, pidió que, en caso de que la ciudadanía revoque el mandato presidencial, no sea el Congreso quien designe al sustituto. “Si se le revoca el mandato, vamos a una elección constitucional y que vote la gente. No queremos que el Congreso ponga al sucesor, porque entonces el plan ya lo veríamos muy claro: quieren quitar a la presidenta para poner, por ejemplo, al hijo de López Obrador”, advirtió.

El líder panista insistió en que la iniciativa de Morena carece de respaldo ciudadano real. “Nadie está pidiendo la revocación del mandato, tiene que ser el 3 por ciento de la población y nadie lo está solicitando. Es una triquiñuela de ellos”, dijo.

Pese a ello, reiteró que su bancada no se echará para atrás: “Nosotros no nos vamos a echar para atrás, nos echamos para adelante. ¿Quieren ir a la revocación de mandato? Vamos. Nada más que el que se lleva se aguanta, porque si la presidenta está en la boleta, se le va a revocar el mandato, no solo con el voto de la oposición, también con el de muchos morenistas que la quieren quitar”.

Anaya agregó: “Como quieran, queremos. Si quieren ir a la revocación de mandato, vamos a la revocación. Que se incluya también a los gobernadores con vínculos con el crimen organizado para de una vez sacarlos del cargo y poner a gente decente y honorable”.

MSL