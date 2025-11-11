Promueven detección del cáncer de mama oportuna

Lilly y la AMLCC , ayer en la campaña contra el cáncer de mama

En países con un alto índice de desarrollo humano, una de cada 12 mujeres será diagnosticada con cáncer de mama a lo largo de su vida. A pesar de los avances en salud, muchas mujeres mexicanas aún reciben su diagnóstico en etapas avanzadas, consideran expertos en oncología.

Santiago Posada, vicepresidente del área de Asuntos Médicos para Lilly Latinoamérica, advirtió que ese escenario reduce las posibilidades de acceder a opciones terapéuticas pero se puede cambiar con la detección oportuna: “no sólo mejora el pronóstico, sino que permite tomar decisiones médicas informadas, iniciar tratamientos adecuados y activar redes de apoyo desde el primer momento”.

Con el objetivo de visibilizar esta necesidad y movilizar a la sociedad, Lilly México y la Asociación Mexicana de Lucha Contra el Cáncer (AMLCC) presentaron la iniciativa “Los trazos de Frida renacen por el autocuidado”, una propuesta que une el arte y la salud para inspirar a las mujeres a conocerse, cuidarse y actuar a tiempo.

El Dato: La AMLCC llamó a la detección oportuna del cáncer de mama como una meta constante, pues informó que la autoexploración despierta la conciencia del autocuidado.

La pieza central de esta campaña es una obra inspirada en Frida Kahlo, reconocida por su alta resiliencia. La alianza muestra el poder de la autoexploración con la imagen de la pintora que realiza una autoexploración mamaria, como símbolo del cuidado personal y la importancia de conocer el propio cuerpo.

Mayra Galindo Leal, directora general de la Asociación Mexicana de Lucha Contra el Cáncer (AMLCC), recordó que diariamente acompañan a mujeres que enfrentan el cáncer de mama: “Nuestra labor va más allá del tratamiento: educamos, orientamos y brindamos apoyo emocional y médico desde el diagnóstico. Frida, como ícono de la mujer que convirtió su cuerpo en símbolo de expresión y conciencia, nos inspira a observarnos con atención y a reconocer que el autocuidado comienza por conocerse”.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) y la Organización Panamericana de la Salud (OPS) estiman que el 50 por ciento de los casos pueden prevenirse con hábitos como: alimentación equilibrada, actividad física y revisiones médicas.