Van por Mundial social y derrama de 3 mmdd

A 213 días de que arranque la Copa Mundial 2026, el Gobierno de México y la FIFA dieron el banderazo para recibir este evento internacional por tercera ocasión en el país; además, se alistan planes deportivos, turísticos y culturales, particularmente con un enfoque social. A partir de ello, se espera una derrama económica de hasta tres mil millones de pesos.

Desde el Complejo Cultural Los Pinos, la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, acompañada de Jurgen Mainka Ruiz, director ejecutivo de la FIFA en México, aseguró que el país está listo para recibir este evento internacional.

El Dato: La mandataria reiteró que cederá su boleto de la inauguración del Mundial a una niña, con el fin de inspirar a las nuevas generaciones y fomentar los sueños en torno al deporte.

“Nunca dudamos de que la inauguración se fuera a hacer aquí, en nuestro país. Y, además, hay una muy buena coordinación; ya escucharon al representante de la FIFA aquí en México de este trabajo que lleva muchos meses… Vamos a estar listos en unos meses; es decir, México está listo para recibir el Mundial”, declaró.

También destacó que nuestro país celebrará por tercera ocasión el Mundial y será la tercera inauguración a celebrarse el próximo 11 de junio. Mencionó que México tendrá la oportunidad de compartir al mundo lo que en verdad es, no sólo en cuanto a su riqueza cultural, sino el momento histórico que atraviesa.

“Es un momento no solamente de ver el futbol, el mejor futbol, sino también es un momento para compartirle al mundo lo que somos, lo que es México: no solamente un país de una enorme grandeza cultural, sino también un momento histórico que vive nuestro país; un pueblo orgulloso de sus raíces, orgulloso de su presente y su futuro, un pueblo empoderado que se muestra ante el mundo”, dijo.

Subrayó que se espera que 5.5 millones de personas visiten nuestra nación y una importante derrama económica, la cual está estimada entre los 1.8 y tres mil millones de pesos.

Para recibir a estos visitantes, se han invertido nueve mil millones de pesos para renovar el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM); además, se espera tener listo el tren que conecta al Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA) con la capital y la zona hotelera.

Adelantó que también se echará a andar el Mundialito social, que constará de la construcción de canchas en todo el país para que se realicen torneos en donde toda la población se sienta incluida.

“Es una serie de actividades que vamos a desarrollar alrededor. Se van a construir canchas en todo el país, canchas deportivas para niños y niñas de futbol. Va a haber mundialitos de jóvenes, de niñas y niños, de adultos mayores, de personas con discapacidad en todo el país. Vamos a llevar a cabo distintos torneos y distintas acciones que se celebrarán”, dijo.

Adicionalmente, se alistan espacios para que la población pueda ver todos los partidos en espacios públicos y seguros.

Sobre este último punto, hizo hincapié en que el llamado a los aficionados es a que acudan de manera pacífica, mientras que, como Gobierno, se coordinarán con las autoridades estatales para que no haya episodios de confrontación.

“Lo que buscamos, y además va a ser la promoción, es que todos los aficionados que vayan a los partidos vayan de manera pacífica; que, si bien despierta pasión el apoyar a un país o a otro, sea parte del desarrollo pacífico de esta justa deportiva.

“Y nosotros vamos a poner todo el apoyo, porque quien lleva principalmente la seguridad en los estadios son los gobiernos estatales; vamos a dar todo el apoyo para que no se presente ninguna situación de este tipo”, dijo.

En otro punto, la mandataria federal subrayó que el Mundial será una oportunidad para que los tres países sedes reconozcan la importancia del tratado comercial que los une.

“Nuestros pueblos están unidos más allá de los momentos específicos. Y segundo, pues es un momento para no poner en el centro los problemas, sino al revés. Poner en el centro los acuerdos y la gran relación que hay entre los tres países y lo importante que ha sido el tratado comercial para Canadá, para Estados Unidos y para México”, dijo.

Por su parte, la titular de la Secretaría de Gobernación (Segob), Rosa Icela Rodríguez, destacó que habrá una agenda pública no sólo de futbol, sino de múltiples actividades que se emprenderán para “hacer de la Copa una experiencia que trascienda a generaciones”.

Adelantó que “aquí, en nuestra bella capital, tendrá lugar el partido inaugural de futbol en el emblemático Estadio Azteca. Y habrá tres ciudades sede: la Ciudad de México, Monterrey y Guadalajara”.

Subrayó que los visitantes podrán disfrutar de la vasta y rica gastronomía mexicana, como los tacos, birria, pozole, cabrito, mole, cochinita…. también del arte de las comunidades indígenas, de sus tejidos, costuras, joyería, que aún en nuestros días maravillan a propios y extraños. Y de la biodiversidad mundialmente reconocida como una de las más amplias. Lo mismo tenemos bosques, selvas, humedales, montañas que desiertos, y nuestras hermosas playas con arrecifes y corales.

“México tiene un enorme potencial para que esta justa deportiva sea un evento inolvidable para todos, para los aficionados, para las mujeres, las niñas, los niños, los jóvenes, las personas mayores.

“Hoy no sólo nos preparamos para recibir al mundo, nos preparamos para unirlo porque el deporte hermana a las naciones. Hagamos de esta Copa del Mundo una celebración de la concordia y la paz”, dijo.

Gobierno busca reducir el impacto fiscal del Mundial de futbol 2026

› Por Diego Aguilar

El gobierno de México intentó reducir el impacto fiscal que dejará la Copa Mundial de la FIFA 2026, luego de que la administración de Enrique Peña Nieto aceptara en 2018 otorgar exenciones totales de impuestos a la federación internacional y a sus socios comerciales como parte del acuerdo para que el país fuera sede. De acuerdo con José Jesús Rodríguez, experto en temas fiscales, el nuevo Gobierno no puede revertir un compromiso firmado a nivel internacional, pero sí está buscando acotar los alcances de ese beneficio para evitar abusos y recuperar algo de control tributario.

El gobierno de la Presidenta Claudia Sheinbaum, a través de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), informó que llevó a cabo diversas mesas de trabajo con la FIFA para acotar las disposiciones fiscales aplicables a quienes participen en la organización y celebración de dicho evento deportivo.

El Dato: La exención de impuestos garantiza que la Copa Mundial se realice sin trabas legales ni fiscales, que deriva en promoción global, turismo y desarrollo de infraestructura.

Aseguró que el actual Poder Legislativo autorizó en la Ley de Ingresos de la Federación (LIF) una medida para permitir que solamente los sujetos que participen en la organización y celebración de la Copa Mundial, mediante la expedición de una norma habilitante, puedan aplicar a las garantías acordadas para el cumplimiento de ciertas obligaciones formales de pago, traslado, retención, recaudación, conforme las disposiciones fiscales vigentes sólo en 2026. Esto incluye exenciones en retención, pago o declaración de impuestos Sobre la Renta (ISR), Valor Agregado (IVA) y otras contribuciones.

Dichas facilidades en lo que respecta a impuestos federales y locales formaron parte de la Garantía Gubernamental comprometidas en su momento por el gobierno de Enrique Peña Nieto, hasta por 10 años a partir de 2018, para la FIFA y sus subsidiarias, proveedores, contratistas, personas físicas y cualquier tercero relacionado con la organización de dicho evento, con el fin de que México fuera la sede mundialista.

“Se acordó que será la Secretaría de Hacienda, a través del Servicio de Administración Tributaria (SAT), quien expida las disposiciones para dar cumplimiento a la Garantía Gubernamental”, señaló la SHCP en un documento.

El Dato: Las ganancias por el Mundial 2026 se concentrarán en específico en tres ciudades de México: CDMX, Guadalajara y Monterrey.

Para el experto entrevistado, el problema de fondo es que el acuerdo original fue muy amplio y permitió que cualquier proveedor o subcontratista ligado al evento reclamara trato preferencial, situación que representó una “renuncia fiscal” considerable para un país con necesidades urgentes en infraestructura y gasto social.

De acuerdo con el especialista, el actual Gobierno busca cumplir con la llamada Garantía Gubernamental sin ampliar los privilegios fiscales más allá de lo estrictamente acordado.

“La administración de Claudia Sheinbaum está tratando de cumplir los compromisos heredados, pero con vigilancia del SAT para evitar simulaciones o evasión. Es un intento por equilibrar la imagen internacional del país con la responsabilidad fiscal interna”, dijo.

De acuerdo con cifras oficiales, el evento deportivo dejaría una derrama económica en el país de entre 1.8 mil y 3 mil millones de dólares, pese a que sólo se concentrará en específico en tres ciudades de México: CDMX, Guadalajara y Monterrey.

EL BENEFICIO QUE VIO PEÑA. Jesús Rodríguez aseguró que la FIFA exige este tipo de exenciones en todos los países sede, y México, al aceptarlas, garantiza que la Copa Mundial 2026 se realice sin trabas legales ni fiscales. Esto genera promoción global, turismo, desarrollo de infraestructura y derrama económica indirecta servicios, transporte, telecomunicaciones, hotelería, publicidad, etcétera.

Comentó que aunque la FIFA y sus socios no paguen impuestos sobre sus ingresos, las empresas nacionales que les proveen servicios como alojamiento, seguridad, alimentos, construcción, medios, sí se benefician de la demanda generada.

1.8 mmdd a 3 mmdd será la derrama económica en el país prevista para el Mundial

10 años es el plazo en excención de impuestos para la FIFA

Indicó que ser sede refuerza la imagen de México como anfitrión confiable de eventos de talla mundial, lo cual puede traducirse en futuras inversiones extranjeras o en proyectos internacionales.

No obstante, señaló que la FIFA y sus proveedores obtendrán ingresos millonarios por derechos de transmisión, mercadotecnia, boletaje, licencias y otros servicios que no pagarán impuestos en México.

“Es una renuncia fiscal considerable en un país con necesidades urgentes en salud, educación e infraestructura. Mientras las empresas mexicanas deben cumplir todas las obligaciones fiscales, una entidad extranjera recibe exenciones amplísimas. Esto genera asimetría y afecta la equidad tributaria”, lamentó.

Además, dijo que si no hay control estricto del SAT, algunos contribuyentes podrían simular actividades relacionadas con el Mundial para aprovechar indebidamente el beneficio.

“La derrama económica se concentra en pocas ciudades y dura poco tiempo; los beneficios no siempre se distribuyen de forma equitativa ni llegan a la población más vulnerable”, comentó.

Para José Jesús Rodríguez, la decisión del Gobierno mexicano en 2018 se trató de una disposición estratégica, más no técnica.

“Peña Nieto priorizó la empresa internacional y el impacto político del evento sobre el costo fiscal. Desde el punto de vista de atracción global, fue acertado: sin esa garantía, México no habría sido sede. Pero implicó ceder soberanía tributaria”, refirió.

Agregó que la exención total de impuestos a una organización privada extranjera, que además es altamente rentable, significa aceptar que el país asuma el costo fiscal para cumplir una exigencia corporativa.

No obstante, reconoció el contexto político que pudo orillar al mandatario a tomar dicha decisión, ya que en 2018 México enfrentaba tensiones políticas internas y buscaba proyectar una imagen de estabilidad y apertura, “el Mundial se presentó como una buena noticia y una cortina de legitimidad internacional”.

“El Mundial se presentó como una buena noticia y una cortina de legitimidad internacional. La decisión de Peña Nieto, en su momento, fue comprensible desde el punto de vista político, pero controvertida desde la perspectiva de justicia fiscal y soberanía tributaria”, concluyó.

Piensen en nuestra historia y al país que representan: Claudia Sheinbaum

› Por Diego Chávez

La Presidenta de México, Claudia Sheinbaum, encabezó desde el Complejo Cultural Los Pinos la presentación del Mundial del 2026, en la cual habló sobre el certamen y mandó un mensaje a Javier Aguirre y a la Selección Mexicana de cara a la justa, reiterando que los 11 futbolistas que salen al terreno de juego representan a todo un país y su historia.

“Primero mucha suerte, desearles siempre, y segundo, que cuando salgan a la cancha piensen en el gran país que representan, México es un país extraordinario, con un pueblo excepcional y cada vez que toquen la cancha, que piensen en eso, en nuestra historia, en lo que representamos y en el gran país que somos. Porque en la cancha representan no solamente a su persona o a la selección, si no están representando a un país, entonces la mejor de las suertes y que siempre piensen en México”, expresó la Presidenta.

El Dato: Claudia Sheinbaum comentó que es fiel aficionada de los Pumas. Estudió en la máxima casa de estudios de México.

Por otro lado, en la conferencia de prensa revelaron que México recibirá 5.5 millones de personas, repartidas en las tres sedes, CDMX, Guadalajara y Monterrey. La Presidenta Claudia Sheinbaum dejó en claro que nunca dudaron que la FIFA le diera el partido inaugural al Estadio Azteca, el cual se jugará el próximo 11 de junio entre el Tricolor y uno de sus contrincantes del Grupo A.

“Nunca dudamos de que la inauguración se fuera a hacer aquí en nuestro país y además hay una muy buena coordinación de este trabajo que lleva muchos meses; de hecho, desde que entramos al gobierno nombramos a Gabriela Cuevas como la responsable de toda la organización”, comentó Claudia Sheinbaum Pardo.

Además, la Presidenta de nuestro país dejó en claro que para el primer juego del torneo va a regalar su “boleto a una niña o una joven, que no tiene la oportunidad de ir a ver la inauguración y que sea una amante del futbol, estamos definiendo cómo vamos a elegir, pero ese boleto que me dieron, el 0001, se lo voy a regalar a una niña para que pueda soñar con el futbol”.

Por su parte, Jurgen Mainka, director ejecutivo de la FIFA en México, señaló que están trabajando desde hace tres años de la mano del Gobierno federal en temas de seguridad, además afirmó que los protocolos y planes que se implementan para la Copa del Mundo del 2026 garantizan completa protección para todos los aficionados, selecciones y cuerpo arbitral.

“La oficina de FIFA México lleva ya tres años trabajando con el Gobierno federal y todos los órganos de Gobierno en el tema de seguridad, estamos muy seguros, muy confiados, de que los protocolos y todos los planes que se están implementando para el Mundial, darán el marco de seguridad para todos los aficionados, todos los equipos y todos los árbitros en el 2026”, comentó al respecto Jurgen Mainka.

Durante la Copa del Mundo del 2026 se disputarán 104 partidos entre el 11 de junio y el 19 de julio, día en el que se lleve a cabo la gran final en Nueva York. México recibirá 13 encuentros divididos en las tres sedes, cinco para el Estadio Azteca, cuatro para Guadalajara y cuatro para Monterrey.

Además, Jurgen Mainka dejó en claro que más de seis mil millones de televidentes verán los partidos del Mundial desde sus hogares y los estadios en nuestro país recibirán alrededor de 800 mil aficionados. Para concluir, la Presidenta dijo que es “un momento no solamente de ver futbol, el mejor futbol, sino también es un momento para compartirle al mundo lo que somos y lo que es México, no solamente un país de una enorme grandeza cultural, sino también un pueblo orgulloso de sus raíces, un pueblo empoderado que se muestra ante el mundo”.

