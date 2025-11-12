Canjean más de 8 mil armas durante desarme

A partir de la puesta en marcha del programa Sí al desarme, sí a la paz, se han canjeado ocho mil 547 armas de fuego en el país, dijo la titular de la Secretaría de Gobernación (Segob), Rosa Icela Rodríguez.

Subrayó que las acciones prioritarias en el marco del Plan Nacional de Seguridad se realizan en las comunidades con los indicadores de violencia más elevados.

6,323 Jornadas de paz realizadas en todo el país

Del armamento intercambiado, detalló que del 1 de octubre de 2024, cuando inició este programa, a la fecha, se han canjeado ocho mil 547 armas de fuego, de las cuales: dos mil 466 son largas y cinco mil 31 cortas, además de mil 50 granadas, cartuchos y cargadores.

En un reporte sobre las acciones realizadas por parte de las distintas dependencias, destacó en conferencia de prensa la entrega de viviendas y el proceso de regulación a cargo de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Territorial (Sedatu) en el estado de Guanajuato. También destacó las becas para dos mil 65 jóvenes en distintos municipios como Ecatepec, Estado de México.

“Muy fundamental el trabajo de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, de la Subsecretaría de Prevención de las Violencias en el Estado de México, Tabasco, Baja California: Mediante visitas casa por casa ha atendido dos mil 65 solicitudes de becas para jóvenes de secundaria, preparatoria; y se han brindado siete mil 243 atenciones médicas en las Ferias de Paz; y se cuenta con mil 789 solicitudes de jóvenes de 12 a 29 años que accedieron a incorporarse a sus estudios”, dijo.

De noviembre a la fecha, se han llevado a cabo seis mil 323 jornadas de paz en distintos puntos prioritarios del país.

En cuanto al Tianguis del Bienestar, se han beneficiado a 22 municipios de Oaxaca y Guerrero, en donde se han entregado apoyos derivados de aseguramientos realizados a la delincuencia organizada.