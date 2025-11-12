CNTE revira a Gobierno; acusa incumplimiento de compromisos e intentos de ‘criminalizar’ protesta

La Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) acusó que el Gobierno Federal no ha cumplido totalmente los compromisos que hizo con el magisterio en atención a sus demandas y que ahora intenta criminalizar la movilización que se retomará este jueves y viernes en la capital y otros puntos del país.

“Rechazamos cualquier intento de descalificar, minimizar o criminalizar la protesta social y sindical. Las afirmaciones vertidas son inexactas y buscan confundir a la sociedad, presentando una falsa imagen de diálogo, cumplimento y avance. Gobernar implica escuchar y solucionar las demandas legítimas del pueblo, no silenciar su voz”, señalaron los docentes.

Anoche, la Secretaría de Gobernación hizo un llamado a los maestros a no provocar afectaciones a miles de personas con la toma del Congreso de la Unión, el Palacio Nacional, el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México y distintos puntos carreteros.

En un videomensaje, la secretaria de esta dependencia, Rosa Icela Rodríguez afirmó que se han atendido las demandas, pero “rechazamos cualquier manifestación o amenaza con tintes políticos que socaven la tranquilidad de la población y desvirtúe la lucha por una mejor educación”.

A horas de que los docentes inconformes comiencen su arribo a la capital mexicana, la Sección 22 de la CNTE, en Oaxaca y una de las de mayor volumen dentro de esta organización, emitió un pronunciamiento para negar que sus exigencias hayan tenido la respuesta esperada.

Aseguraron que ha habido dilación por parte de la Federación para atender en tiempo y forma lo acordado entre ambas partes, sobre todo, lo relativo a la Ley del ISSSTE de 2007, garantizar jubilaciones por años de servicio, el regreso al régimen solidario de las pensiones, con montos justos.

En el caso de Oaxaca, aseguraron que no se han entregado las computadoras a más de 11 mil escuelas primarias y de bachillerato, aún cuando esto fue un acuerdo establecido desde el año pasado.

También acusaron que no se han entregado a totalidad los uniformes escolares y no hay garantías para éstos en el próximo año; asimismo señalaron que el mobiliario escolar entregado fue “simbólico” porque únicamente se dieron paquetes de 30 sillas a escuelas con más de mil alumnos.

“Existen pendientes administrativos de todos los niveles educativos, por la falta de seguimiento desde la Secretaría de Educación Pública y los lineamientos vigentes de la Ussicam”, aseguraron.

Tras ello, la CNTE negó que su movilización obedezca a intereses partidistas o personales, sino a la defensa de la educación, derechos laborales.

“Con esto reiteramos que, gobierne quien gobierne, los derechos se defienden”, concluyeron en su pronunciamiento.

Únete a nuestro canal de WhatsApp . En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón .

MSL