Servicio militar 2026: Fases, fechas y quiénes deben participar

A partir de este año el Servicio Militar Nacional es obligatorio para los jóvenes que cumplan 18 años este año, y el proceso de reclutamiento comenzó la segunda quincena de enero.

De acuerdo con la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) el Servicio Militar Nacional (SMN) es obligatorio para los jóvenes de entre 18 y 39 años de edad en la modalidad de Encuadrados o A disponibilidad, conforme el resultado del sorteo.

Pese a que la etapa de reclutamiento ya concluyó, en algunas entidades se extendió esta fecha para quienes hayan nacido en 2007 y 2008, con la finalidad de que cumplan con este requisito.

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ceremonia de toma de protesta de 354 conscriptos del Servicio Militar Nacional (SMN) 2025, Campeche ı Foto: Michael Balam Chan @Cuartoscuro

Fechas de la etapa de adiestramiento

Desde el 14 de febrero y hasta el 9 de mayo del 2026 se comenzó el primer escalor del adiestramiento, el cual consta de un total de 13 sesiones sabatinas, programadas en dos ecalones.

El segundo escalón del adiestramiento será del 1 de agosto hasta el 24 de octubre, por lo que la liberación del SMN será durante diciembre, confforme lo establecido en la programación de cada junta.

La Sedena precisó que el SMN es un deber constitucional fundamentado en el artículo 5to de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

En dicho artículo se establece que “ todos los mexicanos están obligados a cumplir con el servicio de las armas, capacitándose en la doctrina militar vigente, para formar parte de las reservas nacionales, y en caso necesario, integrarse a las Fuerzas Armadas para realizar la defensa de la Soberanía Nacional.”

Servicio Militar Nacional 2026 ı Foto: Sedena

A partir del año 2000 las mujeres mexicanas pueden participar en el SMN de manera voluntaria, con la finalidad de promover la participación activa en las empresas nacionales como parte de la igualdad de derechos y obligaciones.

“Al proporcionarles los conocimientos básicos de la doctrina militar, permitirán desarrollar habilidades, valores y virtudes, con el fin de contribuir, en caso necesario, integradas a las fuerzas armadas para la defensa y necesidades del país” señala la Sedena.

Para que las mujeres puedan participar de manera voluntaria en el SMN deben cumplir con los siguientes requisitos:

Ser mayor de 18 años y hasta 39 años, presentando fotocopia simple de tu acta de nacimiento.

Fotocopia simple del certificado del grado máximo de estudios.

Carta responsiva, la cual elaborarás una vez que hayas solicitado tu registro de participación.

Una fotografía tamaño credencial, a color o blanco y negro de frente.

Hoja de registro, en la que deberás señalar tu deseo de participar en el Programa de Adiestramiento del S.M.N., misma que se te proporcionará en el módulo respectivo.

Examen médico, el cual se te practicará en la unidad donde te registres.

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