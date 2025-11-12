Gobierno de CSP anuncia ‘etapa de prevención’ tras hallar red de lavado de dinero en casinos

El titular de SSPC dio una explicación de las investigaciones que se realizan.

Tras darse a conocer redes de lavado de dinero que operaban mediante casinos en México, el Gobierno Federal anunció, durante la conferencia de prensa de la Presidenta Claudia Sheinbaum, en Palacio Nacional, el inicio de una “etapa de prevención” para identificar con oportunidad las operaciones inusuales que terminan por dañar al sistema financiero nacional.

El titular de la Secretaría de Seguridad y Protección, Omar García Harfuch, expuso lo revelado este martes por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en cuanto a la identificación de al menos 13 establecimientos en ocho estados de la República, vinculados con movimientos millonarios de dinero e irregulares que no sólo se realizaban dentro del país sino también en el extranjero, a países como Estados Unidos, Rumania, Malta, Panamá entre otros.

“Se analizaron casinos físicos y virtuales, un sector que por su naturaleza de manera intensiva de efectivo y transacciones digitales presenta riesgos relevantes de lavado de dinero. La Procuraduría Fiscal de la Federación analizó los posibles delitos fiscales y la evasión tributaria asociada a estas operaciones”, detalló.

Conferencia en Palacio Nacional. ı Foto: Captura de pantalla.

Al advertir que esto ha representado “riesgos relevantes” para la integridad del sistema financiero, anunció el inicio de una etapa de prevención, en donde la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y otras dependencias implementarán mecanismos de protección temprana.

Esto involucrará modelos predictivos basados en inteligencia artificial y nuevas tipologías sectoriales que permitirán encontrar conductas inusuales antes de que causen mayor daño.

“Con estas acciones avanzamos de la reacción a la anticipación y de la sanción a la prevención inteligente. Solo mediante un enfoque coordinado, analítico y prospectivo, garantizaremos que este sector económico opere bajo los más altos estándares de integridad y transparencia”, sostuvo.

