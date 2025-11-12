Morena mete freno por ahora a empalme elección-revocación

A pesar de dar el visto bueno a la propuesta de que la consulta de revocación de mandato se realice en 2027, la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo hizo un llamado a que la iniciativa para que esto ocurra así no se apruebe “al vapor”.

La mandataria expresó su respaldo a la propuesta para que la consulta no se lleve a cabo hasta 2028, sino un año antes, debido a que coincidirá con el proceso electoral ordinario previsto para 2027 y esto generaría ahorros para dicho ejercicio.

“Es algo que, digamos, hay que analizar, no aprobar así rápido, al vapor. Pero es una buena propuesta. ¿Por qué lo digo? Pues porque se hace al mismo tiempo que la otra elección, y no se tienen que destinar recursos al siguiente año para, particularmente, la revocación de mandato, como fue en el caso del Presidente López Obrador. Ya nada más eso es un argumento suficiente para que se pudiera llevar a cabo en el 2027”, dijo.

El Dato: Los líderes de Acción Nacional y del Partido Revolucionario Institucional solicitaron más tiempo a la Jucopo para discutir la iniciativa, ya que consideraron que es un “albazo”.

Durante la conferencia matutina, la jefa del Ejecutivo recordó que dicha consulta no es un procedimiento “nuevo”, sino del cumplimiento de lo que ya mandata la Constitución a partir de la iniciativa que envió el expresidente Andrés Manuel López Obrador durante su gobierno y que estableció que cada determinado periodo se someta a evaluación de la población el desempeño de quien ocupa la Presidencia de la República.

“La revocación de mandato la propuso el Presidente López Obrador y la llevó a la Constitución. ¿Con qué argumento? Que los gobiernos no podemos ser una carga para nuestro pueblo y que el Presidente tiene que ponerse a revisión del pueblo a la mitad de su mandato… Él la siguió desde que fue jefe de Gobierno: se hacía revocación de mandato cada dos años en un esquema telefónico, la gente decidía si querían que siguiera gobernando o no”, dijo.

En ese contexto, la mandataria enfatizó que el tema debe de ser sometido a un análisis, aun si esto representa que se apruebe hasta el próximo periodo de sesiones en el Congreso.

“Sin embargo, es algo que hay que poner a discusión, o sea, hay que abrirlo, que sea parte de la discusión y no necesariamente aprobarlo. Esa fue propuesta de diputados. Entonces, lo que planteamos es que, si no se puede aprobar en este periodo, que se revise, que se vea, y en todo caso se podría aprobar en el siguiente periodo. Pero tiene que quedarle muy claro al pueblo de México: la revocación de mandato existe gracias al Presidente López Obrador, que la lleva la Constitución”, dijo.

Esta semana, el coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal, dio a conocer que se pospondrá la discusión de la reforma que llevaría a empalmar la consulta con la elección de 2027, luego de que entre los legisladores se advirtiera que el desahogo de este proyecto les parecía prematuro.

“(Vamos) a esperar unos días mientras que se amplía el debate entre los diputados y diputadas para deliberar. Unos días, o sea, que no sea precipitado”, dijo.

El plan partió de una reforma presentada por el vicecoordinador de la bancada guinda, Alfonso Ramírez Cuéllar, para cambiar el artículo 35 de la Constitución.

Prometen más discusión a iniciativa y a Ley de Aguas

› Por Claudia Arellano

El coordinador Morena en San Lázaro, Ricardo Monreal Ávila, informó que la Cámara de Diputados buscará ampliar la discusión sobre revocación de mandato y la Ley General de Aguas.

El legislador señaló que la Comisión de Puntos Constitucionales, que preside el diputado Leonel Godoy Rangel (Morena), revisará de qué manera establece un mecanismo que permita mayor discusión y deliberación sobre la revocación de mandato estas semanas que faltan del año.

“Puede salir a final del año la iniciativa presentada por el diputado Alfonso Ramírez Cuéllar o puede esperarse hasta el segundo periodo ordinario, que inicia el primero de febrero, pero no nos vamos a precipitar. Como ayer lo dije, vamos a esperar a que haya una discusión más amplia y a que la sociedad sepa de lo que se trata de la revocación de mandato”, dijo.

Reiteró que no hay una iniciativa de la Presidenta de la República en la materia y aclaró que no hay calendario, pues lo está fijando la Comisión de Puntos Constitucionales con autonomía y libertad.

Mil 567 millones de pesos costó la revocación de mandato de 2022

Respecto a la Ley General de Aguas, Monreal Ávila dijo que es otro tema que les ocupará estos días y que ya comentó con la Comisión de Recursos Hidráulicos, Agua Potable y Saneamiento que amplíen la discusión, que escuchen a las personas y a las organizaciones.

Agregó que “es un tema delicado y tenemos que actuar con mucha sensibilidad, escuchar a los agricultores, ganaderos, mineros, industriales, porque el tema del agua tiene muchas aristas y tiene que ser muy cuidadosamente legislado. Es una gran responsabilidad crear una ley que regule el agua en el país”.

Para ello, habrá audiencias públicas en la Cámara de Diputados la semana que entra, tres o cuatro días, y “vamos a tratar de escuchar a todas las asociaciones civiles y organizaciones que tienen alguna relación con el agua en México. Vamos a escucharlos a todos, las industrias refresqueras, las embotelladoras de agua, todos se van a escuchar”, afirmó.

Ricardo Monreal dio a conocer que ayer se instaló el Comité de Ética, el mecanismo que vigila y sanciona cuestiones disciplinarias de las y los diputados y que no había sido definido tras un año de la presente Legislatura. Monreal explicó que, como Morena es mayoría, le corresponde presidirla y esta responsabilidad será del diputado Jaime Humberto Pérez Bernabé.

PAN ve intento de traición en Morena para favorecer a Andy

› Por Tania Gómez

Ricardo Anaya Cortés, coordinador de la bancada del Partido Acción Nacional (PAN) en el Senado de la República, acusó que la propuesta para adelantar la consulta de revocación de mandato presidencial a 2027 es una estrategia con la que el oficialismo busca traicionar a la Presidenta Claudia Sheinbaum, en beneficio del hijo del expresidente Andrés Manuel López Obrador.

En entrevista, argumentó que dentro del propio partido oficial hay sectores inconformes, particularmente gobernadores que, según él, “buscan tener control en esa elección” y podrían usar la revocación como instrumento de presión: “Muchos quieren justamente que ella vaya a la boleta para poder amenazar a la Presidenta”.

El Dato: la coordinadora de diputados de MC, Ivonne Ortega, dijo que la propuesta sólo busca que la Presidenta aparezca en la boleta.

Asimismo, el legislador pidió que, en caso de que la ciudadanía revoque el mandato presidencial, no sea el Congreso quien designe al sustituto, sino que haya una votación.

“Si se le revoca el mandato, vamos a una elección constitucional y que vote la gente. No queremos que el Congreso ponga al sucesor, porque entonces el plan ya lo veríamos muy claro: quieren quitar a la Presidenta para poner, por ejemplo, al hijo de López Obrador”, advirtió el panista.

El coordinador parlamentario acusó que la propuesta para adelantar la consulta de revocación de mandato presidencial a 2027, en lugar de 2028, obedece al “miedo y pánico” del oficialismo ante la pérdida de apoyo ciudadano.

“Lo que Morena tiene es miedo, es pánico porque están en caída libre, sobre todo porque la violencia y la inseguridad han llegado a tal nivel que están perdiendo el respaldo de los ciudadanos. Vean todas las encuestas públicas”, afirmó.

En ese sentido, retó al partido en el gobierno a que aparezca en la boleta la Presidenta Claudia Sheinbaum, pues la oposición no teme a dicha posibilidad y está dispuesta a “doblar la apuesta”: “La quieren poner en la boleta, que la pongan. Nada más que el que se lleva se aguanta, porque si la ponen en la boleta lo que va a pasar es que se le va a revocar el mandato. Con el voto de la oposición, pero también con el de muchos morenistas que la van a traicionar”.

Asimismo, desafió a la mayoría parlamentaria a que también se incluya en este ejercicio a mandatarios estatales: “Como quieran, queremos. Si quieren ir a la revocación de mandato, vamos a la revocación. Que se incluya también a los gobernadores con vínculos con el crimen organizado para de una vez sacarlos del cargo y poner a gente decente y honorable”.

El senador panista insistió en que la iniciativa de Morena carece de respaldo ciudadano real: “Nadie está pidiendo la revocación del mandato, tiene que ser el tres por ciento de la población y nadie lo está solicitando. Es una triquiñuela de ellos”.