Sheinbaum agradece a CIRT cierre de filas frente a ‘amenazas’ externas; llama a pluralidad en medios

Por considerar que, a pesar de las diferencias hubo un cierre de filas frente a las adversidades arancelarias provocadas por Estados Unidos, o ante los desastres naturales, la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo externó un agradecimiento a la Cámara Nacional de la Industria de Radio y Televisión, a la cual además de hacer un llamado a reflejar pluralidad, invitó a formar parte del debate de la reforma electoral que se propondrá el próximo año.

Este miércoles, la mandataria acudió a la Convención Anual de la CIRT, en donde al hacer un recuento de momentos difíciles, ante los que aseguró que hubo unidad entre sectores para “salir adelante”, destacó la imposición arancelaria dictada por Estados Unidos a nivel global y respecto a lo cual se consiguieron acuerdos que disminuyeron las “amenazas” que se veían venir.

#Galería | La Presidenta, Claudia Sheinbaum Pardo (@Claudiashein), acudió a la Convención Nacional de Radio y Televisión, donde dio un mensaje a todos los medios de comunicación presentes

📸: @alexdavidaqui / @LaRazon_mx pic.twitter.com/D33LH7uj6h — La Razón de México (@LaRazon_mx) November 12, 2025

Sobre las lluvias que causaron decenas de muertes y afectaciones a más de cien mil familias en la región de la Huasteca, también subrayó y externó un agradecimiento por el trabajo conjunto para asistir a las cinco entidades que padecieron por esta situación.

Subrayó que esta unidad se dio aún cuando existen diferencias entre el gobierno y los sectores en medios, lo cual calificó como “bueno” porque es reflejo de que existe la democracia.

“Qué bueno que no pensamos igual. Qué bueno que hay muchas personas que piensan diferente en nuestro país. Lo importante es garantizar la libre expresión, la libertad de expresión y la democracia. Y al mismo tiempo reconocer que cuando hay amenazas externas permanecemos juntos. Creo que eso es algo muy importante a reconocer en una reflexión hacia finales del 2025”, dijo.

Al referirse a la nueva Ley de Telecomunicaciones y Radiodifusión, subrayó que es la población y no el poder la que tiene que estar al centro y por ello se debe garantizar el derecho que tienen las audiencias a estar bien informadas, a razón de lo cual pidió garantizar una apertura a la pluralidad con la que se reflejen “todas las voces”.

Reconoce que la libertad de expresión se ejerce plenamente sólo cuando hay debate, cuando hay diversidad de voces, cuando se escucha a todas y a todos.

“La libertad no se defiende cerrando espacios, sino abriéndolos. Y en este sentido quiero hacer un llamado respetuoso a todas y a todos, los que forman parte de los medios de comunicación, abrirnos al debate, igual que el gobierno, al debate plural, abrirse a las voces de la sociedad. Porque el público de hoy quiere escuchar una sola versión de los hechos… Una prensa libre, plural y responsable es indispensable para el país que estamos construyendo juntos”, dijo.

En ese contexto, comentó que su gobierno no ejerce censura, tampoco se reprime ni se limita la libertad de expresión.

En cuanto al auge de las redes sociales y la inteligencia artificial, dijo que aún cuando esto prometía convertirse en un mediador entre los hechos y la ciudadanía, ahora parece importante debatir sobre su uso porque hoy se ha visto que estas plataformas “orientan emociones, fragmentan la verdad mediante diversos algoritmos diseñados para maximizar la atención y el consumo”, debido a que la información termina por ser jerarquizada por algoritmos.

No obstante, llamó a no sólo cuestionar el uso de estas herramientas tecnológicas porque también pueden ayudar a la democratización en tanto se use “bien”.

En un tercer punto, Sheinbaum Pardo recordó que está próxima a enviar una reforma electoral, respecto de la cual invitó a los medios a reunirse con la Comisión Presidencial creada para este proyecto, a fin de que se les escuche en cuanto a temas como los tiempos a partidos políticos, repetición de mensajes, entre otros puntos.

“Estamos totalmente abiertos a escucharlos, escucharles siempre y siempre con la idea de construir juntos la libertad, la democracia, el derecho a la información, que es lo que siempre busca nuestro pueblo, responsabilidad de los medios y responsabilidad de los gobiernos”, subrayó.

Únete a nuestro canal de WhatsApp . En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón .

MSL