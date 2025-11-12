Sheinbaum se deslinda de iniciativa de Morena para regular uso de redes por parte de la iglesia

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo se deslindó de la iniciativa presentada por Morena en la Cámara de Diputados, con la que se busca sujetar a normas la difusión de contenidos que hace la Iglesia por medio de plataformas digitales.

La iniciativa fue promovida por el vocero de la bancada de Morena, Arturo Ávila, para modificar el artículo 16 de la Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público, a fin de que las publicaciones del ente religioso en redes o medios en línea cumplan con lineamientos que dicte la Secretaría de Gobernación.

Al respecto, la mandataria dijo que es importante que el origen de la modificación se aclare, porque el tema ni ha sido evaluado por su gobierno.

“Sobre el tema de la Ley de ministros de culto, no es una propuesta del gobierno, es una propuesta de algunos diputados, pero no es una propuesta de nosotros, es importante que se aclare, ni siquiera la hemos revisado aquí en el gobierno”, aclaró.

Arturo Ávila Anaya, diputado federal de Morena ı Foto: Cuartoscuro

El pasado 10 de noviembre, Arturo Ávila, informó que tomó la decisión de retirar la iniciativa. "A fin de construir, junto con todas y todos, un marco normativo que abone de manera responsable y consensuada a este importante reto para la vida pública del país", explicó.

Esta decisión habría sido luego de sostener una reunión con representantes de asociaciones religiosas del país.

“Coincidimos en que los desafíos digitales de nuestros tiempos vuelven necesario un debate profundo para fortalecer el Estado laico y garantizar plenamente la libertad religiosa”, dijo Ávila.

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

LMCT