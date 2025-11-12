Sheinbaum: Posible liberación de Javier Duarte no es anticipada, termina su condena

La posible pronta puesta en libertad del exgobernador de Veracruz, Javier Duarte, no se trata de un procedimiento anticipado, sino que corresponde a que termina su condena, aseguró la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.
Durante su conferencia de prensa, Claudia Sheinbaum Pardo dijo haber recibido una nota en la que se aclaró que el exmandatario está cerca a cumplir su sentencia y dijo desconocer si enfrenta algún otro proceso.
“Ayer pregunté, me mandaron una nota de que él tiene que está por cumplir su sentencia. Eso es lo que me informaron y no tengo conocimiento si tiene alguna otra. Algún otro proceso abierto, pero lo que me informan es que da por cumplir su condena que fue hace tiempo”, dijo Claudia Sheinbaum Pardo este miércoles en Palacio Nacional.
Javier Duarte lleva alrededor de nueve años en prisión, tras haber sido condenado por los delitos de asociación delictuosa y lavado de dinero.
