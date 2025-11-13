CNTE intenta saltar vallas que protegen Palacio Nacional | VIDEOS

Militantes de la de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) intentaron saltar las vallas que protegen el Palacio Nacional, sin embargo, fueron encapsulados por cuerpos de Seguridad que protegen la zona.

Esta mañana, profesores disidentes comenzaron a ingresar a alrededor de las 5:50 horas al Primer Cuadro del Centro por la zona de la Catedral Metropolitana como parte de sus protestas programadas para este jueves en la Ciudad de México.

Hacia las 7:00 horas, los maestros de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación se dirigieron a las Calles de Correo Mayor y Moneda, donde estuvieron forcejeando con las vallas de metal que rodean el Palacio.

Esto provocó que los elementos de Seguridad respondieran activando un extintor para replegarlos y encapsularlos por unos minutos.

La Policía de la Ciudad de México instaló un cerco en torno a Palacio Nacional ante el paro de 48 horas anunciado por la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación.

Con patrullas bloqueó todos los accesos vehiculares al Primer Cuadro del Centro Histórico y colocó vallas metálicas alrededor del inmueble en donde a las 6:00 horas se reunió el Gabinete de Seguridad y a las 7:30 la Presidenta Claudia Sheinbaum da su conferencia de prensa matutina.

