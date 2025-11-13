Despliegan megablindaje en Palacio ante protesta de CNTE; maestros ingresan por Catedral | VIDEOS

Con vallas metálicas de más de dos metros de altura, centenares de policías con escudos y patrullas, fue como amaneció en el primer cuadro del Centro Histórico de la Ciudad de México, ante la protesta que se espera por parte de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), quienes en su intento por llegar a Palacio Nacional, han comenzado a avanzar por calles aledañas.

Pese a esto, los profesores disidentes comenzaron a ingresar a alrededor de las 5:50 horas al Primer Cuadro del Centro por la zona de la Catedral Metropolitana.

Desde las primeras horas de este jueves, patrullas de policías de la Ciudad de México bloquearon cada uno de los accesos a las cuadras que dan acceso al Zócalo y al Palacio Nacional, desde zonas como Eje Central, La Merced y Pino Suárez, por donde la única manera de transitar es peatonal.

Ante las intenciones de la Coordinadora por bloquear la sede del Poder Ejecutivo, en los accesos a ésta se colocaron vallas metálicas de más de dos metros de altura. Sobre el ingreso peatonal para personal que allí labora fueron desplegados más de una treintena de policías con cascos.

En esta ocasión, la cita para los medios de comunicación que cubren la conferencia matutina que ofrece diariamente la conferencia de la Presidenta Claudia Sheinbaum, fue a las 3:30 horas de la madrugada.

El blindaje se extiende en toda la Plaza de la Constitución, donde más uniformados resguardan el Antiguo Palacio del Ayuntamiento.

Alrededor de las 6:45 horas, los integrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación comenzaron a rodear Palacio Nacional; caminaban sobre Correo Mayor, detrás de Palacio Nacional.

Los profesores llegaron a la esquina de Correo Mayor y Moneda; mientras, el acceso peatonal a Palacio Nacional ya fue cerrado por elementos de Seguridad.

