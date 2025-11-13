Gabinete de Seguridad refrenda coordinación con Michoacán; titulares de SSPC y Defensa visitan la entidad

Con el fin de fortalecer las acciones del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia, instruido por la Presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, los titulares del Gabinete de Seguridad sostuvieron en Morelia una reunión de trabajo en el cuartel de la 21 Zona Militar, junto con el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla, autoridades municipales, legisladores y representantes del sector productivo, para revisar avances y reforzar la estrategia de seguridad en la entidad.

Durante el encuentro se refrendó la plena coordinación entre los tres órdenes de gobierno para prevenir delitos, combatir la extorsión y proteger a las familias michoacanas. Las autoridades locales expresaron su confianza en la estrategia integral y su disposición para trabajar conjuntamente con el estado y la federación.

Gabinete de Seguridad y Michoacán refuerzan acciones conjuntas por la paz ı Foto: Especial

Asimismo, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch; el general Ricardo Trevilla Trejo, secretario de la Defensa Nacional; y otras autoridades federales realizaron un recorrido de supervisión en distintos puntos de Uruapan.

Durante este trayecto, el secretario García Harfuch reconoció la labor y valentía de los elementos del Ejército y la Guardia Nacional que contribuyen a la seguridad del estado con patrullajes, supervisión territorial y acciones de contención.

Cabe destacar que, tan solo en las últimas 24 horas, en operaciones efectuadas en Gabriel Zamora, Parácuaro, Morelia y Arteaga, fueron detenidas seis personas; se aseguraron armas largas, más de 200 cartuchos, cargadores, equipo táctico y cinco kilogramos de metanfetamina; además de la recuperación de 398 computadoras robadas como parte de la Operación Paricutín.

El Gobierno de México reconoce la colaboración del Gobierno de Michoacán, legisladores, cámaras empresariales y presidentes municipales, cuya participación activa contribuye a la construcción de la paz y al fortalecimiento de la seguridad en el estado.

