Más respeto a la Generación Z

Porque bien dicen que la juventud es un estado mental y no tiene nada que ver con la edad, nos comentan que de ahí se estarían agarrando los senadores Ricardo Anaya, del PAN, y Alejandro Moreno, del PRI, para colocarse en la vanguardia de la defensa de la marcha de la Generación Z, convocada para el próximo sábado. Sin embargo, resuena por ahí que la chaviza preferiría invocar el lema: “Más ayuda el que no estorba”, pues, aunque los bienintencionados legisladores piden no boicotear la movilización, puede parecer más boicot que personajes metidos de tiempo completo en la lucha político-partidista como ellos quieran colgarse de la manifestación para quedar bien con un sector de la población que pretende irrumpir con fuerza y espíritu crítico, pero sin forzosamente tener que abrazar un logo partidista. Ahí el dato.

