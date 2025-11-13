¿Noroña contra los provocadores?

Y es Gerardo Fernández Noroña quien, nos comentan, sigue mostrando rasgos de una nueva y desconocida faceta. Y es que resulta que ayer el legislador se quejó de las provocaciones, las faltas de respeto y el desorden que, dijo, legisladores del PAN causan en el salón de plenos de la llamada Cámara alta. ¿Provocar, faltar al respeto, causar desorden? ¿Pues que no era eso mismo lo que le daba un signo particular a la multiplicidad de manifestaciones y protestas que el morenista encabezó cuando era oposición?, se preguntaron ayer varios en el Senado al conocer la petición que hizo a la Junta de Coordinación Política para que se deje de convocar al albiazul a las reuniones que aquélla lleva a cabo. Y es que, acusa Noroña, integrantes de Acción Nacional lanzan falsas afirmaciones en contra suya y de sus compañeros de bancada, los injurian y además han intentado ¡reventar sesiones! con el uso de megáfonos. Nos comentan que bien podría aplicar aquello de ver para creer.

TE RECOMENDAMOS: Impulsamos una reforma curricular para que los contenidos sean acordes a tus necesidades