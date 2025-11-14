Con Sheinbaum, 50 narcolanchas interceptadas antes de ataques de EU

Durante los primeros 11 meses de Gobierno de la Presidenta Claudia Sheinbaum, del 1 de octubre de 2024 al 31 de agosto de 2025, la Armada de México interceptó 49 embarcaciones y un semi-sumergible utilizados para el transporte ilícito de drogas, de acuerdo con el Primer Informe de Labores 2024-2025 de la Secretaría de Marina (Semar).

La fecha de corte de este reporte tiene apenas dos días de diferencia con el inicio de los bombardeos contra supuestas narcolanchas en aguas del Pacífico y Caribe, por parte del gobierno del mandatario de Estados Unidos, Donald Trump.

El Dato: El miércoles el Departamento de Justicia aseguró que los ataques contra embarcaciones son legales y los militares no pueden ser perseguidos judicialmente por ello.

Hasta la fecha, se han documentado una veintena de ataques estadounidenses y al menos 80 muertos. Por parte de los operativos mexicanos de combate al narcotráfico no se han registrado bajas, pero sí 193 detenciones, entre ellas, 72 personas extranjeras, quienes fueron puestas a disposición de las autoridades correspondientes.

En el caso de los ataques de Trump, expertos y organismos internacionales han denunciado que no hay evidencia de que sus objetivos tengan vínculos con el crimen organizado o el trasiego de sustancias ilegales, lo que abre el riesgo de que se estén cometiendo faltas graves al derecho internacional.

En contraste, los operativos de México para combatir el narco han derivado en el aseguramiento de 44 mil 839 kilogramos de cocaína, lo que ha representado la contención de cerca de 89 millones 678 mil dosis de esta sustancia, de acuerdo con los datos oficiales; también se confiscaron 86 mil 878 litros de combustible utilizados para alimentar las rutas logísticas del narcotráfico.

193 personas detenidas por México, incluidos 72 extranjeros

44 mil 839 kilos de cocaína han sido decomisados

Ayer, en conferencia, la Presidenta Sheinbaum comentó que, tras aceptar cumplir con el acuerdo de colaboración en materia de seguridad, como lo solicitó México, en medio de los recientes bombardeos en aguas del Pacífico, tres de ellos frente a costas de Acapulco, según The Washington Post, EU pidió a la Semar encargarse de interceptar las embarcaciones que transportan drogas.

La mandataria informó que el titular de la Marina, Raymundo Morales, planteó ante las autoridades estadounidenses que se cumplan los acuerdos suscritos por ambas partes, lo cual fue aceptado y, en ese marco fue que se solicitó a México encargarse de la detención de las lanchas en donde se presume que delincuentes trasiegan drogas.

“Lo que planteó el secretario Marina es que se cumpla con estos tratados y en principio dijeron que sí. Entonces, ese es el primer acuerdo, es decir, que siga trabajando Secretaría de Marina, si hay información que viene de agencias de EU o del propio Comando Sur, para que sea la Marina mexicana quien intercepte estas embarcaciones que presuntamente traen drogas”, dijo.

En este contexto, el Gobierno mexicano tendría que pedir una explicación formal a EU para que aclare en torno a los tres bombardeos perpetrados contra presuntas narcolanchas, señaló Manuel Becerra, investigador emérito del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, especializado en Derecho Internacional Público; incluso, dijo, habría que llevar el caso ante la Organización de las Naciones Unidas (ONU).

“México tendría que pedir una aclaración en torno a qué es lo que está sucediendo, y, en caso dado, condenar. Es un asunto que, indudablemente, debe de ir al Consejo de Seguridad de la ONU, porque podría ser una violación de la soberanía del Estado mexicano y pone en peligro la paz y seguridad internacionales.

“El Gobierno de México tendría que emitir una nota diplomática y mandar llamar al embajador, esos son los caminos que sigue todavía la diplomacia internacional. México no va a declarar la guerra ni nada de eso, son parte de la diplomacia internacional y de una actitud de carácter civilizada, racional”, expuso.

El investigador reconoció la complejidad de la relación bilateral, especialmente considerando el tratado comercial entre México, EU y Canadá (T-MEC), del cual depende la economía mexicana. Sin embargo, advirtió sobre el riesgo de no actuar:

“Si se permite eso, al rato EU, aduciendo a su declaración del narcotráfico como terrorismo, podría atacar a México en el interior directamente. Esto sería una aberración total”, alertó.

Enfatizó que resulta fundamental aclarar dónde ocurrieron exactamente los bombardeos: “Una es que EU estaría cometiendo, y en eso no se salva, un delito de ejecución extrajudicial en violación de los derechos humanos. Ahora, si es en las costas mexicanas, pues está violando la soberanía”.

Recordó que, aunque EU no es parte de la Convención del Mar de 1982, porque no ratifica muchos tratados internacionales, sí está sujeto a la “costumbre internacional” creada por los Estados “de reconocer la zona económica exclusiva, ahí donde si bien el Estado no ejerce una soberanía plena, sí hay derechos jurisdiccionales”.

El experto subrayó que otro Estado no puede invadir la zona económica exclusiva mexicana, que se extiende hasta 200 millas marítimas. “Entonces, México debe reclamar ante la ONU. Lo que es normal es generalmente una nota de protesta ante Estados Unidos y recurrir a la ONU”.

Aunque reconoció que EU es miembro del Consejo de Seguridad de la ONU y que probablemente “nada va a pasar ahí”, consideró que presentar el reclamo es parte de dejar un precedente.

“Es una manera de decir: ‘Estás violando el derecho internacional’ y crear a nivel internacional una opinión pública en ese sentido. Si no, no veo otra manera de detener esa violación tan flagrante”, afirmó el especialista.

SIGUE OFENSIVA. Estados Unidos llevó a cabo su vigésimo ataque contra una presunta narcolancha, en la que murieron cuatro personas, a principios de esta semana, aseguró ayer un funcionario del Departamento de Guerra, citado por la cadena CNN.

“El ataque ocurrió en el Caribe y cuatro narcoterroristas murieron, sin sobrevivientes”, confirmó el funcionario en un comunicado a la televisora.

Funcionarios de la administración Trump reconocieron que “no necesariamente conocen las identidades” de las personas a bordo de las embarcaciones, antes de que sean atacadas.

El reciente incidente elevó a 80 el número total de personas muertas por los ataques, desde el pasado 2 de septiembre. CNN reportó que el ejército de Estados Unidos utiliza una variedad de aviones de combate, drones y helicópteros artillados para llevar a cabo los ataques en la campaña que busca interrumpir el flujo de drogas hacia ese país.

