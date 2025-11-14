Estudiantes irrumpen charla de Fernández Noroña en la Universidad de Guanajuato y luego lo corren

El senador de Morena, Gerardo Fernández Noroña, llegó a la Universidad de Guanajuato para participar en el Tercer Encuentro Nacional Estudiantil de Ciencia Política (ENECP). Sin embargo, su intervención fue abruptamente interrumpida por un grupo de estudiantes que lo confrontaron directamente con gritos como “¡Fuera Morena, fuera Morena!”.

Ante el momento incómodo, el legislador tuvo que abandonar el lugar entre gritos y rechiflas.

Durante su ponencia, el legislador habló de los programas sociales impulsados por su partido y de los logros de la llamada “Cuarta Transformación”. A los pocos minutos, algunos alumnos empezaron a levantar la voz y cuestionar la coherencia de su discurso.

En concreto, los reclamos incluyeron su reciente viaje a Palestina —mientras se debatía la crisis en Veracruz— y la adquisición de una residencia valuada en 12 millones de pesos en Tepoztlán, Morelos, lo cual, según manifestantes, contraviene el principio de austeridad predicado por su partido.

Al ser interrumpido, Fernández Noroña intentó retomar el orden acusando a los manifestantes de haber acudido con la intención de “reventar la asamblea”.

En un momento, pidió a uno de los estudiantes que subiera al templete para plantear su queja cara a cara. El joven portaba un cartel con la imagen del legislador, pero el morenista respondió que “no era quien lo había insultado”.

Ante la persistencia de los gritos y la irrupción del orden del evento, Fernández Noroña expresó, “yo no vine porque quisiera; vine invitado a dar una charla y no han permitido que se desarrolle”.

Cuáles fueron las causas del rechazo

Los estudiantes manifestaron su desaprobación, y la incongruencia entre el mensaje de austeridad que promueve el partido Morena y los lujos o propiedades que demanda el legislador.

Así como la percepción de que su presencia en un evento académico de ciencia política debería dar pie a diálogos críticos, más que a discursos impartidos sin cuestionamiento.

De igual manera, las quejas explícitas por el viaje a Palestina en plena crisis nacional y la poca claridad sobre su agenda internacional, lo cual generó desconcierto y molestia entre los jóvenes participantes.

Este episodio refleja tensiones crecientes entre ciertos sectores estudiantiles universitarios y figuras políticas que han sido invitadas a foros académicos.

Para la Universidad de Guanajuato y sus organizadores del evento, el hecho plantea retos sobre cómo gestionar las invitaciones de figuras públicas polémicas y asegurar un espacio de diálogo efectivo.

El hecho, además, subraya la importancia de la coherencia entre discurso y práctica en la percepción pública: los jóvenes manifestantes dejaron claro que exigen que la autoridad política rinda cuentas también en los espacios académicos.

