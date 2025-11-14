No deberían de haberse admitido en la Corte: Sheinbaum sobre recursos presentados por Grupo Salinas

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo señaló este viernes que la situación vigente de las empresas de Grupo Salinas no debió ocurrir, y dijo que “no deberían de haberse admitido en la Corte” los recursos presentados por este ente empresarial, ya que, según puntualizó, otros tribunales habían resuelto previamente estos asuntos por no estar relacionados directamente con las facultades de la Suprema Corte.

Al respecto, la Presidenta detalló que la Corte “determinó revocar los acuerdos que habían permitido que esos recursos de revisión ni siquiera” fueran considerados.

En su conferencia de prensa en Palacio Nacional, la Presidenta de México indicó que la Suprema Corte reafirmó su compromiso institucional al desechar los siete recursos promovidos por Grupo Salinas.

TE RECOMENDAMOS: Jóvenes al frente Generación Z exige revocación ciudadana inmediata y reformas profundas

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo reiteró la importancia de entender el proceso, dado que algunos señalan autoritarismo, pero la Corte ya emitió un pronunciamiento en sentido contrario: “Lo que hace la Corte es desechar 7 recursos a estos grupos, la desechó”.

En relación a los procedimientos seguidos por la autoridad, Claudia Sheinbaum Pardo precisó: “Primero pues se notifica si paga, pues ahí se resuelve el asunto, si no paga tiene que ver una serie de procesos jurídicos”.

De esta manera, Claudia Sheinbaum Pardo expuso los pasos que se toman en este tipo de litigios y el contexto normativo al que se enfrentan las empresas involucradas en disputas judiciales con el Estado.

Las declaraciones se dan luego de que los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación desecharon siete recursos interpuestos por Grupo Salinas, quien, deberán pagar los créditos fiscales por más de 48 mil millones de pesos que tienen pendientes.

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

FGR