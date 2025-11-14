Queda descartada cualquier intervención de Estados Unidos a México, asegura Sheinbaum

Sheinbaum afirmó que las declaraciones de Marco Rubio confirman un esquema de colaboración sin subordinación.

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo rechazó cualquier posibilidad de injerencia estadounidense en México y sostuvo que la soberanía nacional se mantiene intacta en materia de seguridad.

Su posicionamiento se dio tras las declaraciones de Marco Rubio, secretario de Estado de Estados Unidos, quien afirmó que la administración del presidente Donald Trump no enviará tropas a territorio mexicano para enfrentar al crimen organizado.

Marco Rubio, secretario de Estado de Estados Unidos. ı Foto: Reuters

Durante su conferencia matutina, Sheinbaum Pardo señaló que las declaraciones de Rubio confirman que Washington no contempla el despliegue de fuerzas armadas en México. Además, consideró que esos mensajes fortalecen la ruta de cooperación bilateral sin vulnerar la autonomía de cada país.

Reafirma lo que hemos estado planteando: que cualquier intervención queda descartada Claudia Sheinbaum, presidenta de México



La presidenta criticó que aún existan voces en México que respaldan la participación directa de fuerzas extranjeras en tareas de seguridad. Calificó esa postura como “una visión muy poco patriota y más bien intervencionista”.

Soldados de Estados Unidos en la frontera entre este país y México. ı Foto: AP

Respecto al ofrecimiento del gobierno de Trump para ampliar el intercambio de inteligencia, investigación y tecnología contra el tráfico de fentanilo ilegal, Sheinbaum sostuvo que ese tipo de cooperación es bienvenida siempre que ocurra bajo un acuerdo de respeto mutuo.

Explicó que el Gobierno de México ha insistido en un modelo de colaboración que incluya apoyo técnico y operativo, pero sin comprometer atribuciones nacionales. Una parte de ese entendimiento, dijo, es garantizar que no habrá presencia militar extranjera en territorio mexicano.

Hay un entendimiento con el gobierno de Estados Unidos para los temas de seguridad, en donde se garantiza la soberanía, la integridad de nuestro territorio y la cooperación sin subordinación Claudia Sheinbaum, presidenta de México



A lo largo del mes, medios internacionales habían publicado reportes, basados en supuestas filtraciones, sobre una intención del presidente estadounidense, Donald Trump, de intervenir en territorio mexicano para combatir a los cárteles.

Incluso, reportes similares apuntaron a una intención de Trump de intervenir directamente en Venezuela, país al que también acusa de acoger grupos del crimen organizado.

Sin embargo, los reportes no estaban basados en fuentes verificables, por lo que fueron rápidamente desmentidos.

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

am