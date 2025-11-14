Sheinbaum anuncia revisión de Ley de Casinos ante riesgos de lavado y auge de apuestas digitales

Sheinbaum plantea actualizar la Ley de Casinos ante el auge de apuestas digitales.

La presidenta Claudia Sheinbaum anunció que la Ley de Casinos será revisada y actualizada de manera conjunta con especialistas y representantes del sector, con el fin de reforzar la regulación de casas de apuestas, incluidas las plataformas digitales.

Durante su conferencia matutina, la presidenta explicó que el objetivo es combatir el lavado de dinero y otras operaciones ilícitas detectadas en estos casinos digitales por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos.

En una fotografía ilustrativa, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos. ı Foto: Reuters

La declaración ocurre luego del bloqueo de 13 casinos físicos y virtuales por presuntas irregularidades. Sheinbaum afirmó que el marco legal vigente se ha quedado atrás frente al crecimiento de las apuestas en línea.

Se hacen muchísimas apuestas de manera digital (…) todos tienen que cumplir con una normatividad, pero ahora ya hay muchísimos Claudia Sheinbaum, presidenta de México



Recordó que, recientemente, Estados Unidos impuso sanciones a varios casinos mexicanos, algunos de ellos previamente señalados por la UIF. Parte de esa información, explicó, le fue presentada esta semana.

La imagen muestra el interior de un casino ı Foto: Cuartoscuro

A propósito, Sheinbaum aseguró que la colaboración entre autoridades nacionales e internacionales continuará: “Es un trabajo que se está realizando de manera conjunta”, afirmó.

Agregó que el gobierno convocará a expertos y operadores del sector “para que se trabaje conjuntamente” en una regulación que considere tanto las actividades físicas como las digitales.

La presidenta también planteó que la nueva ley debe incluir medidas relacionadas con la ludopatía, una adicción que afecta a personas que realizan apuestas de forma excesiva.

Señaló que, si bien se trata de una decisión individual, es necesario advertir sobre sus riesgos: “Debe haber mucha información de a dónde se puede llegar con el exceso de las apuestas”, afirmó.

Indicó que las deudas y problemas familiares derivados del juego compulsivo deben considerarse junto con las normas contra el lavado de dinero, pues “son las dos cosas que es muy importante incorporar”.

En otro tema, Sheinbaum se refirió a la Ley de Aguas y descartó que la Suprema Corte vaya a resolver el asunto en su próxima sesión. Detalló que los foros de diálogo continúan con el fin de fortalecer la propuesta legislativa.

